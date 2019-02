Lukačovič odchází z představenstva Seznamu

Portál e15.cz informoval o tom, že majitel tuzemské internetové jedničky Seznam.cz, Ivo Lukačovič, opouští pozici předsedy představenstva společnosti. Přitom poukazuje na to, že nadále nebude už ani jeho členem.

Portál uvádí, že Lukačovič dále zůstává majitelem společnosti, jen se bude věnovat svým globálním projektům. Má se tím na mysli zejména projekt Windy.com. Firma tyto informace zveřejnila na svém blogu.

Podle všeho však Seznam.cz nebude hledat nového předsedu představenstva, který by Lukačoviče nahradil. Na tomto postu by se totiž měli střídat tři současní místopředsedové, přičemž změna proběhne vždy jednou za čtyři měsíce. Jako první by měl tento post obsadit Pavel Zima, který je ředitelem Seznamu pro exekutivu a komunikaci.

Seznam uvedl, že Lukačovičův odchod je pouze formalitou.

„Ivův odchod z představenstva odráží skutečnost, že se již několik let řízení Seznamu nevěnuje, soustředí se na své globální technologické projekty, zejména Windy.com, a chce se jim plně věnovat i nadále," cituje portál slova Zimy.

Portál novinky.cz píše, že Seznam je největší domácí společností. Minulý rok prý zvýšila čistý zisk o 21 procent na rekordních 1,34 miliardy korun.