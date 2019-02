Český vojenský veterán z Afghánistánu: Balkán je časovaná bomba, Krym je uzavřená věc

Hájek v rozhovoru pro Parlamentní listy varoval před tím, že na Balkáně stále nejsou vyřešeny konflikty z 90. let, což by mohlo ohrozit stabilitu v regionu. „Když se něco územně a politicky nedořeší, tak vždycky je to časovaná bomba," varoval veterán.

Hlavní problém dnes spočívá ve snaze Kosova připojit se k Albánii. V současné Albánii však jednota v této otázce nepanuje.

„Řada lidí si tam myslí, že toto by jim mohlo přinést další problémy. Že by se jim tam nahrnuly různé živly. Oni totiž ti praví Albánci považují ty z Kosova za takové odrodilce, Albánce druhé kategorie," sdělil Hájek.

Podle jeho názoru však politická garnitura na současném albánském území časem „podlehne možnosti rozšíření území, zvětšení státu a vytvoření Velké Albánie". Kromě toho nevyloučil ani možnost, že by se Republika srbská mohla rozhodnout připojit se k „Velkému Srbsku". K tomu bude ale zapotřebí vytvořit koridor, který by obě země spojil.

„Bosna a Hercegovina nemůže Srbsku konkurovat ani politicky, ani ekonomicky. To bude jako připojování Krymu k Rusku, kdy každý skřípe zuby a říká si, to se nemělo stát, ale na druhé straně se s tím nic udělat nedá. Nikdo nezasáhne. Protože kdyby zasáhl, tak by musel zasáhnout proti Rusku. A proti Rusku se nezasahuje," srovnal situaci s ukrajinskou krizí Hájek.

Pokud by Ukrajina přiznala, že Krym, Doněck a Luhansk dnes patří Rusku, pak by podle jeho názoru mohla zažádat o členství v NATO.

„V současné době si NATO nepřeje Ukrajinu ne proto, že by nepotřebovalo její vojáky, zbrojní techniku, ale proto, že si Kyjev za sebou jako ocásek pořád táhne problémy s Doněckem a Luhanskem. A Ukrajinci počítají s tím, že až vstoupí do NATO, tak se seskupí a vtrhnou tam a získají ta území zpět," uvedl závěrem veterán.