Mladý muž pozapomněl, že každý je nahraditelný. Vostrá pro Petříčka žádá ledovou sprchu

Poslankyně KSČM Miloslava Vostrá se ostře pustila do ministra zahraničí Tomáše Petříčka v souvislosti s jeho případným odchodem z funkce. Podle poslankyně nikdo není nahraditelný.

„Mladý muž pozapomněl, že každý je nahraditelný. Když se vztekalo dítě, tak jej babičky trochu pokropily studenou vodou. U Petříčka by to chtělo přímo ledovou sprchu. Koneckonců není třeba se stresovat, odchod Petříčka by zajisté nebyla nenahraditelná ztráta," pálila ostrými Vostrá na Facebooku.

Šéf české diplomacie dnes novinářům řekl, že pokud ho březnový sjezd ČSSD nezvolí místopředsedou strany, zváží setrvání ve vládní funkci. Podle Petříčka bude neúspěch na sjezdu signálem, že jeho politika nemá ve straně dostatečnou podporu. Jak uvedl, na sjezdu chce prosazovat moderní levicovou politiku, v případě zvolení místopředsedou by pak chtěl ve vládě razantněji prosazovat priority ČSSD vůči hnutí ANO. Informovala o tom ČTK

Ministr zahraničí Tomáš Petříček se dlouhodobě potýká s kritikou. Na konci listopadu prezident Miloš Zeman zpochybnil profesionalitu ministra v souvislosti s tím, že upravil seznam nejdůležitějších ambasád, aniž by to konzultoval s prezidentem nebo premiérem. Poté se pod palbu kritiky dostalo prohlášení ministerstva zahraničí o tom, že považuje novelizaci ukrajinského zákona, který uděluje banderovcům status válečných veteránů za vnitřní záležitost země. Kontroverzi vyvolala i nedávna cesta Petříčka na Ukrajinu. Podle Zemana totiž ministr dostatečně nezmínil problém banderovců.