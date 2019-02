Babiš zveřejnil fotografii s roztomilým štěnětem a vytočil Okamuru

O tom, že návrh na zpřísnění trestů za týrání zvířat prošel do druhého čtení ve Sněmovně, psal před týdnem Jiří Pospíšil (TOP 09) na své stránce na Facebooku. Je tak vcelku zajímavé, že se Tomio Okamura (SPD) rozhodl právě dnes toto téma zmínit. Ve svém vyznání totiž zkritizoval politiku českého premiéra.

„SPD prosazuje zpřísnění trestů za týrání zvířat a jsme spolupředkladateli návrhu zákona, který zásadně zpřísňuje tresty za týrání zvířat a je proti množírnám. Kvůli nezájmu Andreje Babiše leží náš zákon již od loňského června ve Sněmovně…,“ píše politik.

Předseda SPD připomíná také to, že jeho strana je jedním z překladatelů návrhu zákona. Poukazuje i na to, že vládní koalice hnutí ANO a ČSSD již třikrát zamítla návrhy na předřazení, aby bylo možné zvířatům co nejdříve pomoci. Politika navíc nemile překvapilo, že poslanci hnutí ODS ve Sněmovně hlasovali proti tomuto zařazení.

Portál blesk.cz dříve psal, že Andrej Babiš již na začátku měsíce zaúkoloval své lidi, aby příslušnou novelu ve Sněmovně konečně projednali.

„Já mám strašně rád zvířata, měli jsme tři pejsky, teď máme dva,“ vysvětlil Babiš a dne 3. února se na Facebooku podělil o fotografii se svým domácím mazlíčkem.