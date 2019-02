Maříková srovnala ruskou a americkou vojenskou přítomnost ve světě. Výsledky vás překvapí

Maříková v pondělí ráno sdílela příspěvek, ve kterém jsou zobrazeny dvě mapy. Jedna znázorňuje vojenskou přítomnost Spojených států a druhá tu ruskou. Z mapy jasně vyplývá, že vojenská přítomnost USA ve světě je podstatně větší. Mapa rozmístění americké armády zabarvila téměř celý americký kontinent, Evropu až k ruským hranicím, většinu Blízkého východu, zhruba třetinu Afriky, Austrálii a část Asie a Tichomoří.

Rusko má oproti tomu své vojenské základny rozmístěny pouze v bezprostřední blízkosti svých hranic a v Sýrii. Podle veřejně dostupných údajů ruští vojáci převážně působí v zemích Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, a to v Arménii, Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Kromě toho má Rusko své vojáky v Abcházii, Jižní Osetii a Podněstří.