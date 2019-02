Odejde Ivan, přijde Abdul. Češi se obávají odchodu ruských investorů z Karlových Varů

Nastal čas, kdy se ruští investoři začínají stěhovat z Mariánských Lázní či Karlových Varů. V důsledku toho po nich zůstávají neprodejné byty, a to především kvůli předraženým cenám. A tyto luxusní byty není komu prodat.

„Většinu neprodejných bytů, které byly v nabídkách realitních kanceláří začátkem roku 2018, v nich najdete i nyní,“ popisuje situaci realitní makléř Marcel Bajgar.

Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) by byty po ruských investorech mohli postupně kupovat arabští návštěvníci. Těch totiž v daných lázeňských městech stále přibývá. „Rusové si stanovili za byty moc peněz a nikdo jim je za to nechce dát. A nikdo z Karlových Varů na to nemá,“ cituje portál slova Pfeffer Ferklové.

Vcelku zajímavě na tuto událost reagovali také uživatelé sociálních sítí.

Makléřka Lucie Bulvasová uvádí, že v minulosti ruská klientela nakupovala zejména tří- a vícepokojové byty, jejichž rozloha byla větší než sto metrů čtverečních. Dnes se Rusové tyto byty snaží prodávat za ceny, které v tom lepším případě začínají na čtyřech milionech korun. Podle Bulvasové se však často vyšplhají až k částce 20–30 milionů. Podíl neprodejných „ležáků“, které vlastní rusky hovořící majitelé, na realitním trhu v Mariánských Lázních činí asi 30 %. V Karlových Varech to však může být až celá polovina bytů, píše portál.