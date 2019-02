Všichni mlčí. Ondráček poukázal na dvojí metr ve vztahu Ukrajiny a Venezuely

Český politik a člen KSČM Zdeněk Ondráček obvinil EU a USA z používání dvojího metru. Politik je přesvědčen, že zasahování do vnitřních záležitostí Venezuely je v rozporu s politikou západních demokracií. V příspěvku poukazuje také na Ukrajinu. Dále dodal, že by celá tato situace mohla vést až k válce.

Dne 19. února Ondráček publikoval na Facebooku následující příspěvek:

Většina sledujících s Ondráčkem souhlasila. Některé rozhořčil vztah Západu k Venezuele, a především se objevila kritika ohledně jednání Spojených států. K jedněm z nejčastějších komentářů patřila například následující vyjádření:





Pokud jde o Rusko, které je hlavním dodavatelem léků a potravinové pomoci do Venezuely, byli komentátoři Ondráčka mnohem přátelštější. Mnozí uvedli, že Spojené státy zasahují do vnitřní politiky Venezuely, jelikož se obávají rozmístění ruských vojenských základen, které by mohly ohrozit Ameriku opakováním tzv. karibské krize.

Venezuelská krize nabírá na síle. V zemi probíhá boj o moc mezi legitimním prezidentem Nicolasem Madurem a opozicí, která je vedená Juanem Guaidem. Gauidó se dříve prohlásil za prozatímního prezidenta země a jeho krok uznaly Spojené státy a některé další země. Guaidó nedávno oznámil, že vojákům i Madurovi nabízí amnestii.