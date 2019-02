Tisková konference o Ukrajině, o které česká média mlčí

Blaško: Víceméně budeme hodnotit zhruba těch pět ušlých let od Majdanu, protože teď bude páté výročí toho politického zvratu, prostě budeme hodnotit otázky společenské, ekonomické a třeba politické, nakolik se ta Ukrajina rozvíjí nebo naopak. Podle účastníků je vidět, že to bude ostrá kritika oficiální politiky Kyjeva. Protože například účastníkem tiskové konference pozvaný ukrajinský opoziční novinář a blogger Ruslan Kocaba byl za nesouhlasné zapojení proti aktivitám současné vlády zadržen, v květnu 2016 byl uznán soudem vinným. Dostal 3,5 roku odnětí svobody s konfiskací majetku. Strávil ve vazbě 524 dní. Byl ospravedlněn odvolacím soudem a propuštěn na svobodu v červenci 2016. Amnesty International označila Ruslana Коcabu za „vězně svědomí". Takže to hovoří samo za sebe. Pak na naší tiskové konferenci promluví publicista a veřejný činitel, aktivní člen hnutí: Anti-Maidan Odessa Oleg Muzyka. 2. května 2014 byl mezi odpůrci Majdanu, lidmi, kteří uhořeli v Domě odborových svazů v Oděse, odkud se mu podařilo zachránit. Po květnových událostech byl podroben politickému pronásledování ze strany pravicových radikálů, požádal o politický azyl v Německu, který získal až v roce 2017. Nikdy neuznal vládu v Kyjevě, kterou považuje za nelegitimní, a podpořil nezávislost Doněcké a Luhanské republiky. Usiluje o zbavení embarga na oděské události a mezinárodní vyšetření tohoto zločinu. Bylo by zajímavé se dozvědět hodnocení vývoje Ukrajiny pět let po Majdanu.

Vím, že jste sám viděl situaci na Ukrajině na vlastní oči…

Já jsem byl na misi 63 dní při volbách do Nejvyšší rady v roce 2014. Měl jsem také možnost vidět a zdokumentovat pochod příznivců Stepana Bandery u příležitosti výročí jeho narozenin a dne smrti. Tak se z toho vlastně udělal obrázek současné Ukrajiny. Když sečtete, že jsem prošel obchody, bavil jsem se s lidmi, atd…. Co na to říkají? Tak ti, kteří jsou provládní, tak jenom mluví o ukrajinském vlastenectví a podobně. Rádi by do Evropy a Evropské unie a jaksi propagují nenávist proti svým bratrským národům, mám na mysli Rusku federaci . Z druhé strany, když jsem zase mluvil s lidmi, kteří chtějí být objektivní, když jsem se jich zeptal, co jim přinesl Majdan, tak říkali — jenom zkázu, válku, krev, vyhrožování, hrůzy a podobně. A samozřejmě zdražení potravin a ekonomicky jsou na tom hůř. A musí utíkat za prací do ciziny. Podle odhadů je to až devět milionů Ukrajinců, co musí utéct do Ruska za prací, do Evropy, Turecka a jiných států.

Brzy na Ukrajině proběhnou prezidentské volby, ukrajinská strana oficiálně oznámila, že nepovolí ruským pozorovatelům účast ani v rámci mise OBSE. Co vy na to?

To jenom poukazuje, jestli ta vláda a volby mají co skrývat, nebo nemají. To je za prvé. Nakolik jsou závislé či nezávislé. A hlavně tohle proběhlo už při těch volbách do Nejvyšší rady, tam se to dokonce tajilo, že ruští pozorovatelé tam nesmí, tam to bylo odhaleno až na konci. My jsme byli první, kdo to asi 20 dnů před volbami odhalili, že vlastně jsme na těch misích nepotkali žádné ruské pozorovatele. Je to nedemokratické, jestli nemám co skrývat, tak nevidím důvod, proč ani v rámci OBSE nejsou povoleni pozorovatelé z Ruska. Ale to je současná politika této vlády.

Ne, oni mají zvolenou jinou taktiku. Ta taktika je ignorovat tyto věci zásadním způsobem, nevyjadřovat se k těmto věcem, neúčastnit se takových akcí. Vědí moc dobře, že kdyby to zakazovali, tak se to objeví na alternativních médiích. Takže to nechají proběhnout s absolutním ignorováním. To má samozřejmě za následek, uvedu příklad. Když byl Petro Symonenko v parlamentu a měl tiskovou konferenci, tak se novináři zvedli a odešli přesto, že měl velmi závažné informace. Říkal tam, že každý desátý Ukrajinec má hlad, že právě devět milionů Ukrajinců musí za prací do zahraničí, že se tím ničí sociální vazby, vztahy, manželství, děti jsou svěřovány prarodičům, protože rodiče musí za prací. Prostě ignorance.

