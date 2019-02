Senátor Canov v rozhovoru promluvil o Babišovi či Sorosovi. V čem s nimi souhlasí?

Portál uvádí, že Canov souhlasil s názorem Vladimíra Dlouhého, prezidentka hospodářské komory, který řekl, že v Česku je velký počet vysokoškoláků a že se lidé dnes již nechtějí učit řemeslu. Sám přitom uvedl, že je vcelku pesimista a nemyslí si, že by se situace v budoucna mohla nějak změnit. Počet humanitně zaměřených škol podle něj nebude omezen a k finančním pobídkám učňovských oborů dle jeho mínění také nedojde.

„Prezident hospodářské komory to řekl přesně. S tím mým dodatkem, že u vysokoškoláků je extrémní nadbytek humanitních oborů a jejich absolventů, ale u lékařů a dalších technických vysokoškolských oborů je absolventů spíše nedostatek. Do budoucna jsem velký pesimista," uvedl.

Tuto problematiku však dává do souvislosti také s tím, že dnes je doba jiná, než tomu bylo v 90. letech. Moderátor diskuze také poukázal na to, že by děti měly být v tomto ohledu flexibilní.

„To je pravda až na to, že děti s maturitou na neučňovské škole či dokonce s vysokoškolským vzděláním již nikdy nebudou ochotné a ani schopné řemeslo vykonávat. Snad nic nebrání, aby existovaly učňovské obory s víceodvětvovým či víceoborovým zaměřením. Řemeslníků je určitě méně, než bylo v devadesátých letech, a bude hůř," okomentoval věc Canov.

Od studentů se řeč dostala také na matky se 4 a více dětmi. Zde moderátor poukázal na to, že maďarský premiér Viktor Orbán navrhl, aby byly tyto matky doživotně osvobozeny od daně z příjmu. Co si o tom myslí senátor?

„Pokud je tím myšleno to, že takovéto zasloužilé matky po dobu, co budou pracovně činné, budou osvobozeny od placení daní ze svých pracovních příjmů, tak to má logiku, a docela se mně to zamlouvá," uvedl. Dodal však, že se obává, aby se to v ČR nezvrhlo směrem, kdy se to bude týkat sice zasloužilých, ale nepracujících matek. „(…) pro to bych určitě nebyl," řekl.

Parlamentní listy zajímalo i to, co si myslí Canov o návrhu českého politika Václava Klause mladšího , který se týkal mazání příspěvků na sociálních sítích.

„Pokud vím, tak v současné době chodí majitel Facebooku na kobereček (před americký Kongres či Evropský parlament) za to, že málo maže závadné příspěvky. Což vede k tomu, že maže raději preventivně více, než je nucen. Návrh Václava Klause je prvním návrhem vedeným přesně opačně, aby se naopak nesměly mazat příspěvky právně nezávadné. Přiznám se však, že si neumím představit realizaci jeho návrhu zákona v praxi, a navíc by to mohlo vést v důsledku k tomu, že by se sociální sítě, jak by se ocitly ve dvojím ohni, raději z České republiky stáhly," řekl a uvedl, že je rád, že toto téma rozproudilo diskuzi.

Dalším tématem byl americký miliardář a filantrop George Soros, který nedávno uvedl, že se Evropská unie hroutí podobně jako SSSR v roce 1991. Canov uznává, že měl v určitém ohledu pravdu.

„Bohužel, třikrát bohužel, se obávám, že to řekl George Soros naprosto přesně, až neuvěřitelně výstižně. I on sám má máslo na hlavě, ale to násilné další a další přitahování šroubů v Evropské unii a vnucování evropského blaha všem, i kdyby nechtěli, činili především ti, kteří jsou v jádru Evropské unie. Což je, kromě často od reality odtržených politiků, především armáda bruselských byrokratů se všemi jejich vynálezy a zlepšováky," vyjádřil svůj názor senátor.

V neposlední řadě přišla řeč také na českého premiéra Andreje Babiše . Ten na posledním sněmu své strany kritizoval 90. léta, která považuje za dobu „nevratných škoda" v zemi. Sám senátor přiznal, že šlo tehdy o porevoluční dobu, která přišla po 40 letech totalitního režimu a která byla opravdu těžká. A to s sebou samozřejmě nese i určité nedokonalosti. Nicméně uvedl, že od Babiše tato kritika opravdu „sedí".

„ (…) Já sám jsem se tehdy již pohyboval v komunální politice a vím, že to byla doba těžká, ale zároveň i poznamenaná nadšením, jak jsme se snažili změnit chod i vzhled města k lepšímu. Už proto nyní nehodlám ze zpětného pohledu zpochybňovat tento mnohavrstevnatý přechod od totality k demokracii. A od člověka, který byl od roku 1980 až do revoluce normalizačním komunistou, a který se poté v těch devadesátých letech dokázal pohybovat lépe než ryba ve vodě, a taky tehdy zázračně zbohatnul, toto posuzování opravdu sedí."

Canovi se také moc nelíbil výrok, který na sněmu ANO z úst Babiše, mimo jiné, rovněž zazněl. Premiér tehdy prohlásil: „Náš národ je geneticky určen k tomu, abychom hráli větší roli než doposud." A co na to senátor?

„To je od pana premiéra hezké, že má takový názor na náš národ. Já bych se ale genetickou nadřazeností zase tolik nevychloubal. Jeden se takhle chlubil nadřazeností německé rasy, a jak dopadl," uzavřel věc Canov.