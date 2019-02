Jiří Drahoš prozradil, co ho spojuje s Kurtem Cobainem. Na webu se mu však vysmáli

Jiří Drahoš dnes slaví své 70. narozeniny. U této příležitosti senátor prozradil, co ho spojuje s frontmanem kultové kapely Nirvana Kurtem Cobainem. A není to jenom den narození.

„S Kurtem Cobainem nesdílím jenom den narození, ale také postoj k mým "obdivovatelům" z řad trollů: Raději budu nenáviděn za to, co jsem, než milován pro to co nejsem," napsal Drahoš na své stránce na Facebooku.

Uživatelé se však v komentářích takovému přirovnání senátora vysmáli.

„Tak vzhledem k tomu, že nakonec spáchal sebevraždu, tak moc rád nebyl," napsal Ralph Shepard.

„Pane Drahoši, ač jsem vás volil, tak si upřímné nejsem jisty, kým jste? Chybí mi nějaká akce, ne jen líbivá slova. Nebo mi něco unika?" položil si otázku Jiri George Konecny.

„Nechme si to ještě projít hlavou," okomentoval David Prukner.

„Náběh na vidle s takovou grácií se jen tak nevidí," napsal Jan Bieber.

„Dokonce máte i stejný postoj k sebevraždám, akorát jste zvolil tu politickou," zavtipkoval Jiří Novotný.

Kurt Cobain (1967 — 1994) byl zpěvák a kytarista americké rockové skupiny Nirvana. Ve věku 27 let král žánru grunge spáchal sebevraždu. Stalo se tak v jeho domově v Seatllu, kde si prostřelil brokovnicí hlavu.

*komentáře uživatelů redakce ponechala v původním znění