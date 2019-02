Fiala rozluštil, proč EU navrhuje zákaz nožů. Tato perspektiva je opravdu strašidelná!

Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala okomentoval návrh Bruselu, který se týká omezení používání a nošení nožů. „EU postupuje tak, že do Evropy pustí tisíce džihádistů, a pak chce odzbrojit slušné občany, aby byli islámským teroristům napospas a nemohli se bránit!” prohlásil politik.

„Ti, co řídí Evropskou unii, snad doopravdy patří do blázince, nebo do vězení," napsal politik na své facebookové stránce v souvislosti s novou iniciativou Bruselu.

Podle Radima Fialy totiž EU chce odzbrojit slušné občany, ale protože teroristé si potřebný nůž vždy seženou, opakuje se tak podle něj situace se střelnými zbraněmi.

„Evropská unie postupuje tak, že do Evropy pustí tisíce džihádistů, a pak chce odzbrojit slušné občany, aby byli islámským teroristům napospas! Evropská unie je nereformovatelná," konstatoval místopředseda SPD.

Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX dřív informovalo , že Evropský parlament schválil zprávu zvláštního výboru pro terorismus. Kromě pašování nelegálních zbraní uvnitř i mimo EU se zpráva také zabývá legálním držením zbraní, a to i včetně nožů.

Bod zprávy číslo 193 uvádí: „Výbor vybízí členské státy, aby zvážily možnost stanovení zákazu nošení nožů bez pádného důvodu týkajícího se především nejnebezpečnějších nožů, jako jsou zombie nože nebo motýlkové nože, a aby tato opatření prosazovaly i v prostředí internetu."

České zákony na rozdíl od jiných států EU zatím neupravují, jaký druh nože u sebe může člověk nosit.

Nejpřísnější zákony ohledně nožů platí ve Velké Británii a Francii. Velká Británie má „offensive weapon act", který klasifikuje jako zakázané všechny předměty, jež by mohly být použity jako zbraň. Ve Francii jsou posuzovány jako zakázané předměty všechny nože kromě kuchyňských.