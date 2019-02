Generál Šedivý: RF se snaží dosáhnout vlivu, který měl SSSR, ale není největším nebezpečím

„Dnes je poměrně významný faktor, který se nazývá Rusko, jež se snaží znova dostat do toho vlivu, který kdysi měl Sovětsky svaz, což je logicky kontroverzní. Nemyslím si, že by Rusko bylo největším vojenským nebezpečím. Začíná byt problém Čína, zejména pro USA," prohlásil.

© Sputnik / Sergei Guneev Rasmussen: Rusko po staletí usilovalo o klid na své západní hranici, NATO mu to zaručilo

Podle Šedivého bezpečnostní konference v Mnichově ukázala, že Evropa má poměrně výrazně odlišné názory než USA

„Pokud se Evropa nevzpamatuje a nezačne zbrojit, začnou Spojené státy řešit svůj hlavní problém, kterým je Čína," dodal.

Dle názoru generála by Evropa měla společně vynakládat peníze a převést částku ze sociálních programů do vojenských. Jak uvádí Šedivý, Německo však na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta HDP řeklo, že s tím nepočítá a dalo negativní příklad jiným státům EU.

Jak uvedl bývalý náčelník Generálního štábu AČR, zásadním nebezpečím jsou ale džihádisté, kteří se vrací do svých zemí.

„Vojensky jsme je asi pravděpodobně (Islámský stát*) dostali na kolena, ale teď je otázka, jak se společnost vypořádá s těmi lidmi, kteří se najednou projeví jako džihádisté a radikální islamisté," řekl.

Z hlediska Šedivého Evropa sice udělala velký kus práce ohledně boje proti teroristům v Evropě a je zatím relativní klid, ale integrace současné vlny migrantů se nepovede a budou se znovu radikalizovat. Evropa neví, jak s touto komunitou lidí zacházet, tvrdí.

„Já si myslím, že ten tlak na Evropu bude pokračovat. Zejména v budoucnosti v horizontu let právě tou migrací z Afriky, že to napětí ve společnosti se bude neustále zvyšovat. My nebudeme schopni najít optimální řešení. (…) Největší hrozbou je, že se začne radikalizovat i většinová původní společnosti," uzavřel celou věc generál.

* Islámský stát — teroristická organizace zakázaná v Rusku