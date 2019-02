Petr Hannig: o pochvale od Ovčáčka i o elfech, kteří převzali manýry svazáků z 50. let

„Aktivita elfů na našem internetu mě připomíná dobu nástupu Adolfa Hitlera k moci!“ (P. Hannig)

„Měli bychom přehodnotit lokajství k evropským pánům.“ (P. Hannig)

Pane magistře, tiskový mluvčí Jiří Ovčáček vás pochválil za jeden z posledních Vašich článků, který se těší mimořádné sledovanosti.

Petr Hannig: Je to článek „Ruce pryč od prezidenta Zemana“. Má to sledovanost přes 60 000 čtenářů. Byl jsem naštvaný, že média neustále, ale neustále pořád kritizují, i zbytečně, vlastně i nespravedlivě naši hlavu státu. Soudím, že hlava státu by měla být svým způsobem akceptována médii, zvláště veřejnoprávními médii. Vždy musí být jeden pevný bod ve státě, tedy ne politici i s předsedou vlády atd., ale jako má kupříkladu Velká Británie (příp. United Kingdom) královnu. Ostatní státy, pokud nemají krále či královnu, tam by tuto funkci měl zastávat prezident. Měl by požívat úcty od médií. Jedno, jak lidé kritizují. Líbí se, nelíbí, to už je každého věc. Ale média, zvláště veřejnoprávní média, by na toto měla dbát.

Nazval jste článek „Ruce pryč od prezidenta Zemana“, můžete ještě jednou vše stručně shrnout?

Média by se měla chovat k naší hlavě státu, ať už je to kdokoliv, uctivě. Neměla by za každou cenu hledat chybu atd. Samozřejmě také nesouhlasím se vším, co pan prezident řekne. Třeba v poslední době, to, že pozval prozatímního venezuelského prezidenta k nám – ve skutečnosti „trucprezidenta“ – se mi vůbec nelíbí. Jednou byl zvolen nějaký prezident (Maduro, pozn.), my s tím můžeme [leda] souhlasit, nebo ne. Tady ten člověk (Guaidó, pozn.) byl zvolen do nějakého národního shromáždění. Nemůže být prezidentem, to musí být napřed nové volby.

Máme snad v Česku málo vlastních problémů?

To je přesně ono. Já bych to nechal vůbec být, být jím [Zemanem]. U nás je daleko, daleko více problémů. Třeba teď budou volby do EU parlamentu. Budeme tam mít zřejmě europoslance, kteří hlasují věčně proti zájmům ČR. Problém je ten, že lidé, kteří nejsou na tom politickém spektru, jako je „topka“, zelení, piráti, prostě k evropským volbám nechodí a nepřijdou. Ovšem ti, jako třeba KDU, ti jsou jakoby zodpovědní voliči, ti přijdou. Takže ve výsledku tam budou pořád ti samí, kteří budou hlasovat proti zájmům naší vlasti. Vlastenci zůstanou doma, protože si říkají, že tak nesouhlasí s EU. To je hloupost. Všichni by měli přijít a volit do EU. Většina zákonů přece vzniká v EU, my je musíme přebírat. Pokud bychom chtěli vystoupit z EU, stejně volit do europarlamentu musíme. Podívejte se na problémy, které má Británie. Musí čelit schválnosti ze strany EU. Britové by i dělali nějaké ústupky, Evropa řekla NE. EU chce Británii potrestat. Proto je třeba, aby nejvíce lidí, kteří to s naší republikou a našimi lidmi myslí dobře, se zasadili, aby v europarlamentu zavládla jiná nálada, aby se přehodnotilo lokajství k evropským pánům.

Když jdete s kůží na trh do Evropy, nebojíte se, že vás tam zglajchšaltují?

O to nemám obavu. Jsem samorost, celý život. Svou hudební kariéru jsem vybudoval z ničeho. Pocházím z chudé rodiny z Ústí nad Labem. Maminka pracovala na železnici, táta byl stavař. Vypracoval jsem se sám. Mě nikdy nikdo nikam nedostal na svou stranu. Pokud jsem nebyl sám přesvědčen, že by to bylo dobré řešení.

Ve svém programu – co Evropě nabízíte, s čím tam jdete?

Nabízím EU zdravý rozum. I kdybychom z EU měli vystoupit, musí to být uděláno tak, aby ČR tím netratila. Máme tu například i dobré věci, patří mezi ně svobodné cestování. O tom se nám dříve ani nezdálo v minulé éře. Je to výborná věc. Jenže spousta lidí nemá na cestování peníze. Ale to už je zase jiná otázka. Do EU musíme, abychom měli co říci k přijímání migrantů na naše území. To je nebezpečí pro stát. Zatím jsme oázou klidu. Jdeme do EU, abychom se vyslovili i k tomu, že nechceme euro. Přijetí eura je bič na naše stávající i budoucí důchodce. Po přijetí eura ceny letí nahoru, ale důchody a mzdy zůstávají. Je potřeba se zeptat na Slovensku, co tam pořídí za důchody cca 400 euro.

V poslední době se proslýchá, že tu vyvíjí aktivitu tzv. elfové, kteří vytváří seznamy nežádoucích médií. Tvrdíte, že jste viděl, že Aeronet, Sputnik jsou na takovém seznamu…

Už jsem u vás prezentoval své názory. Dle mého názoru jste solidní médium. Máte i pěknou grafiku, až přímo veselou, dalo by se říci. Ti elfové, to je něco jako svazáci v 50. letech, kteří rozhodovali o tom, kdo by neměl být hraný ve vážné muzice, kdo by neměl být čten v literatuře atd. To je úplně to samé. To jsou svazáci 50. let. Nemám rád žádné seznamy. Seznamy jsou vždy problém. Toto je seznam, který omezuje svobodu slova a svobodu tisku. Lidé byli na náměstích v listopadu ‘89, protože chtěli svobodu. Ti, kteří vytvářejí tyto seznamy tuto svobodu znovu potlačují. Mně to připomíná dobu, je to hrozná věc, dobu při nástupu Hitlera. Byl to takový plíživý proces: najednou si člověk z té doby vlastně uvědomil, že žije v nesvobodě. Podobně to bylo v roce 1946, kdy lidé hlasovali pro KSČ. Najednou v roce 1949 zjistili, pro co to vlastně hlasují. Ještě jednou říkám – lidé by měli chodit k volbám, i těm nezajímavým, jako jsou volby do Evropského parlamentu. Protože pokud rozumní lidé nepřijdou k volbám, tak tam přijdou ti, kteří nám svobodu chtějí vzít.

Jakými prostředky by se měla chránit svoboda slova, pluralita informace?

Je to v Listině základních práv a svobod. Od listopadu 89 do toho začaly intrudovat další a další zákony, byly nám vnucovány právě z EU. Podívejme se na Švédsko, tam nesmíte mluvit, když třeba nějaký přistěhovalec, žadatel o azyl znásilní a zabije nějakou mladou nezletilou švédskou dívku. Nesmí se o tom psát. Nebo se to musí napsat tak, aby nebylo patrno, kdo to stvořil. To není svoboda slova. Svoboda slova je moci říkat vše, ale neurážet při tom. Osobní urážky, ty se řeší soudními spory. My kandidujeme jako rozumní do EU s národní demokracií Adama Bartoše. Bartoš je první člověk odsouzený za to, co říkal nebo co psal. To dle mě není v pořádku. Třeba s ním nemusím souhlasit ve všech bodech, avšak člověk nemůže být přece takto odsouzen. Jsem příznivec 1. dodatku Ústavy USA. Ten říká, že svoboda slova za každé doby musí být respektována. Fandil jsem Trumpovi, ale teď už zase ne. Kdyby Trump dělal svou kampaň v Evropě [tím svým stylem], tak už by tu byl dávno zavřený.

Pane magistře, děkujeme za rozhovor.

