Kmoníček: Babiš si vysloužil pozvání do Bílého domu vydáním Nikulina a kauzou Huawei

„Myslím, že někde okolo případu hackera Nikulina a konče případem Huawei bylo jasné, že Česká republika je v této chvíli natolik zajímavým a natolik ekonomicky úspěšným partnerem, že si opět po sedmi letech zaslouží výrazně vyšší úroveň americké pozornosti," prohlásil Kmoníček v rozhovoru pro Českou televizi.

Česko vydalo Rusa Jevgenije Nikulina, který čelí obviněním z hackerských útoků, do Spojených států, i když o jeho vydání žádalo i Rusko. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval v souvislosti s nebezpečím produktů čínské firmy Huawei.

© Sputnik / Aleksey Agaryshev 7. března! Babiš se podívá za Trumpem do Bílého domu

Další příčinou dle názoru ambasadora je změna přístupu Washingtonu ke střední Evropě. Spojené státy zaujaly stanovisko, že v multipolárním světě musí o vliv ve střední Evropě soutěžit, uvedl.

Podle Kmoníčka o této změně svědčí například vyjádření mluvčího amerického ministerstva zahraničí, který vysvětlil nedávnou cestu svého šéfa Mika Pompea do Bratislavy tak, že nikdo z jeho předchůdců na Slovensku nebyl dvacet let, zatímco například Paříž navštívili šestašedesátkrát. „V tu chvíli česká diplomacie viděla, že to je příležitost vstoupit do otevřených dveří," vysvětlil diplomat.

Jak uvedl velvyslanec, návštěva může přinést informace o tom, jak USA budou dále přistupovat k zahraničím misím v zemích, kde bojují čeští a američtí vojáci společně. Babiš by se také měl pozastavit nad tématem obchodní války, kterou Trump ve vztahu k EU rozdmýchává, a vyjádřit odmítavý názor Česka. „Myslím, že je důležité, aby americká administrativa slyšela jednoznačný názor z úst českého premiéra," prohlásil Kmoníček.

Na cestu prezidenta Miloše Zemana za Donaldem Trumpem se podle diplomata zatím musí počkat. Podle Kmoníčka Spojené státy chtějí ke vzájemným kontaktům s Českem přistoupit podobně jako v případě Rakouska. Trump totiž přijal ve Washingtonu rakouského kancléře Sebastiana Kurze, zatímco s prezidentem Alexanderem van der Bellenem se sejde, až pojede do Rakouska. O tom, jestli se Trump chystá navštívit Českou republiku, však zatím není známo.