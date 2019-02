Fiala zabil dvě mouchy jednou ranou! Poradil Babišovi a setřel šojdružku Šojdrovou

Poslanec za SPD Radim Fiala to na své facebookové stránce zase jednou rozjel. Nejdříve publikoval karikaturu, jejíž hlavním účastníkem byla poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová, následně poradil Babišovi, co by určitě měl ukázat Trumpovi při návštěvě Bílého domu.