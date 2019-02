Tohle není Evropa. Žilková vysvětlila, proč je bezpečněji v Izraeli

Herečka a manželka známého tuzemského politika Martina Stropnického, který je nyní velvyslancem v Izraeli, se zde nachází spolu s manželem. Prozradila tajemství zahraničního života a nejen to, píše portál parlamentní listy.

Na začátku rozhovoru Žilková pověděla, že v Izraeli by mohli otevřít kurzy češtiny s názvem Škola bez hranic, píše portál.

„Jsem velvyslancova manželka krátkou dobu, tak nevím. Nicméně jsem se za tu krátkou dobu přihlásila na Facebook Čechoslováků v Izraeli. Obrátilo se na mě mnoho mladých Češek provdaných v Izraeli a začaly volat po tom, jestli by jejich děti někdo nezačal učit češtinu. Tak jsem napsala, že jestli mají vážně chuť chodit dvakrát měsíčně s dětmi na hodiny češtiny, založíme v Izraeli českou Školu bez hranic, která má už čtyřicet šest poboček po světě. A ať přijdou v sobotu v deset, že se domluvíme,“ uvedla herečka.

© Depositphotos / Alex1-3 Izrael se dohodl na stavbě velkého plynovodu

Veronika Žilková promluvila i o velkých rozdílech mezi evropskými zeměmi a o otázce bezpečnosti. „Na letišti máte velký pohovor a kontrolu. Když jdete do obchoďáku, čeká vás kontrola, co máte v kabelce. Když vyrazíte do divadla, jdete přes rám. V tu chvíli si říkáte: Super, tady není ta evropská nahodilost. Oni k tomu přistupují, jako když máte bacily v rodině. Prostě si preventivně myjete ruce,“ zdůraznila matka dvou dětí.

Stropnická také dodala, že Izrael je velmi moderní země, kde s kreditní kartou a telefonem můžete cokoli.

Veronika a Martin Stropničtí 19. února přivítali v Izraeli premiéra Babiše s jeho manželkou Monikou, kteří se sem vydali na pracovní návštěvu. Poté, co Babišovi přiletěli do Tel Avivu, přivítal je na letišti český velvyslanec Martin Stropnický se svou ženou Veronikou Žilkovou. Stropnický se podle portálu zachoval jako pravý gentleman, jelikož Monice Babišové předal květinu a dovedl ji k připravenému autu.