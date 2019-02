Tak to je síla! Okamura přistihl ANO při otevřené podpoře islamizace Česka

Podle primátorky by byty po ruských investorech mohli postupně kupovat arabští návštěvníci, kterých totiž v lázeňském městě stále přibývá. „Rusové si stanovili za byty moc peněz a nikdo jim je za to nechce dát. A nikdo z Karlových Varů na to nemá," cituje ČT24 slova Pfeffer Ferklové.

Toto prohlášení však stačilo k tomu, aby Tomio Okamura obvinil ANO z podpory islamizace ČR.

„Tak to je síla. Hnutí ANO otevřeně podporuje islamizaci naší republiky," napsal předseda SPD na své facebookové stránce.

Okamura poukázal na to, že jeho strana odmítá, aby nemovitosti v Česku skupovali arabští investoři a vyzval proto své příznivce přijít k volbám do Evropského parlamentu, které proběhnou na konci května.

Odsun bohatých Rusů z lázeňských měst způsobuje problém s prázdnými byty. Ruští investoři se začínají stěhovat z Mariánských Lázní či Karlových Varů. V důsledku toho po nich zůstávají neprodejné byty, a to především kvůli předraženým cenám. A tyto luxusní byty není komu prodat.

„Většinu neprodejných bytů, které byly v nabídkách realitních kanceláří začátkem roku 2018, v nich najdete i nyní," popsal situaci realitní makléř Marcel Bajgar.