Petříček v USA. Co je mezi řádky jeho oficiální agendy?

Ve středu 20. února ministr zahraničí Tomáš Petříček zahájil svou čtyřdenní návštěvu USA. Začátek jeho zahraniční cesty byl také poznamenán pozváním do Bílého domu premiéra Andreje Babiše a jeho manželky Moniky. Co stojí na pozadí Petříčkovy návštěvy ve Spojených státech?

Sputnik se na tuto otázku zkusí odpovědět spolu se třemi experty — německým politologem a publicistou s českými kořeny Janem Campbellem, analytikem Ruského institutu strategických studií Iljou Kravčenkem a Vladimirem Pečatnovem, historikem Státní univerzity mezinárodních vztahů v Moskvě.

Připomínáme, že minulý týden byl ministr zahraničí USA Mike Pompeo na oficiální návštěvě ve střední Evropě. Během své pracovní cesty zavítal do třech zemí Visegrádské čtyřky s výjimkou České republiky. Na první pohled by se mohlo zdát, že Česko záměrně opomenul a šlo o jistý náznak zdánlivé nespokojenosti Spojených států vůči Česku. Sputnik si položil otázku: je současná návštěva ministra Petříčka náhradou za neuskutečněnou cestu Pompea?

Taktická „cesta kolem" Mika Pompea

„Objezdová trasa" Pompea by neměla budit žádné obavy, domnívá se Jan Campbell. V komentáři pro Sputnik analytik potvrzuje, že se jedná nejspíš o spokojenost Spojených států a vyjádření mlčenlivého souhlasu s hlavním směrem české zahraniční politiky.

„Ministr zahraničí USA Mike Pompeo nenavštívil ČR, protože to není v dané chvíli potřeba. Čeští politici — ve vládě i v opozici — jsou zcela jasně a většinově orientovaní na USA, konají podle amerických hodnot, a netrpělivě očekávají, zda se uskuteční návštěva v USA premiéra Babiše samotného nebo dokonce s panem prezidentem Zemanem," řekl Campbell.

Názor Cambella potvrdil i Vladimir Pečatnov, vedoucí katedry dějin a politiky Evropy a Ameriky MGIMO (Státní univerzita mezinárodních vztahů v Moskvě). Podle odborníka se jedná nejspíše o taktickou záležitost. „Jedná se především o řešení taktických otázek zejména budoucího umístění systémů. Ovšem můžeme jen hádat. Předpokládám, že to není otázkou strategii, ale především taktiky. Ve své podstatě se hlavní směr USA nezměnil. Česko je spojencem USA, jejich podpora v NATO."

Polská karta

Podle Jana Campbella hlavním cílem na cestě Pompea bylo především Polsko a dále z podobných důvodů i Maďarsko. „Mike Pompeo se koncentroval na Polsko. To má přidělenou roli v části strategie USA ve vztahu k Evropě a roli uvnitř EU a seskupení V4. Proto byla ve Varšavě Američany organizována a Evropskou komisí ignorovaná konference o íránské a regionální problematice," podotknul politolog.

Stejného názoru jako Jan Campbell na roli Polska se drží i analytik Ruského institutu strategických studií Ilja Kravčenko. Expert prozradil, že fakt vyloučení České republiky ze seznamu únorové návštěvy Pompea nesvědčí ani o ohrožení postavení Česka, ani o zásluhách země. „Určitě v porovnání s ostatními zeměmi V4 Česko zaujímá nejvíc proamerickou pozici. V určitém slova smyslu ČR nejméně potřebuje, aby tam vícekrát dojížděl americký ministr zahraničí," řekl pro Sputnik Kravčenko.

Zdůraznil také rostoucí význam Polska pro USA. „Pompeova návštěva Polska může znamenat, že se Polsko nejspíše stává přední stráží USA pro zadržování Ruska v tomto regionu. Tak v minulosti Polsko samostatně deklarovalo svou podporu USA v boji proti Rusku a různými způsoby eskalovalo situaci. Navrhuje vytvořit Fort Trump na svém území a minulý týden ve Varšavě proběhla konference o situaci na Blízkém východě, která byla organizovaná na podnět USA (pozn. konference se zúčastnilo přes 50 zemí), i když ne tak úspěšný, jak by si to přáli Američané. Nejspíše toto sblížení a výběr Polska za přední stráž znamená úpravu směru zahraniční politiky USA vůči zemím v tomto regionu."

Dalším cílem americké návštěvy bylo i poučení Maďarska : „Ministr Pompeo navštívil Maďarsko v tomto kontextu a zřejmě i z tzv. výchovných důvodů. To jest sdělit maďarskému ministru zahraničí a jiným do očí, co je čeká a co je nemine, budou-li příliš neposlušní a budou zapomínat, kde a kdo je šéf a má poslední slovo. Návštěva Slovenska posloužila k vyrovnání nálady, poděkování za nákupy zbraní v USA a prověření příprav návštěvy slovenského ministra zahraničí v Moskvě."

Avizované cíle České republiky

Týden po Pompeově středoevropském turné se na cestu do USA vydal český ministr zahraničí Petříček. K hlavním tématům jednání patří spolupráce v oblasti bezpečnosti, inovací a mezinárodního rozvoje. Mimo jiné podle krátkého videa bude Petříček hovořit o příležitostech pro české podnikatele.

21. února bude Petříček jednat s bezpečnostním poradcem Bílého domu Johnem Boltonem a v pátek ho čeká setkání s ministrem zahraničí Mikem Pompeem a šéfem americké agentury pro rozvojovou pomoc (USAID) Markem Greenem, informoval portál Parlamentní listy. Podle zprávy na Twitteru se bude řešit, jak pomoci českému byznysu — třeba tramvajím, nebo jak posunout společné projekty v Africe, které řeší nelegální migraci.

…a skrytá agenda USA

Podle Jana Cambella je i řada dalších důvodů pro návštěvu Petříčka v USA, které nezazněly v oficiálních plánech ministerstva. „Na horizontu jsou nejen brexit — nebrexit, který bude mít vliv nejenom na EU, ale i ČR a její vztah k UK. Dále budou volby na Ukrajině, v Moldávii a do EP," podotknul Campbell.

„Nepředpokládám, že program návštěvy bude obsahovat posuzování sankcí USA proti Ruské federaci, případně EU nebo SRN. Výsledky sankcí proti RF jasně indikují rozdíl v umění prezidentů hrát šachy a čínské šachy (siang-čchi)," dodal politolog.

Navíc může zaznět i otázka vývoje vztahu Česko-USA za probíhajícího souboje USA a Číny: „Tato abstraktní desková hra pro dva hráče pocházející z Číny představuje souboj mezi dvěma armádami s cílem zajmout soupeřova generála. Výsledky sankcí proti EU, včetně SRN, týkající se automobilů, budou mít přímý hospodářský vliv v ČR," uvedl Campbell.

Mimo jiné pro USA návštěva ministra Petříčka a premiéra Andreje Babiše má dobré načasování. Podle analytika Kravčenka si USA současně mohou dovolit věnovat mezinárodní agendě, jelikož se brzo budou muset koncentrovat na vnitrostátní záležitosti a nadcházející volby. „Dále podobných příležitostí pro zahraniční návštěvy a turné bude významné méně, protože voliči budou vyžadovat větší pozornost na vnitřní americké problémy," řekl Kravčenko pro Sputnik.

Návštěva dvou českých vedoucích státních zástupců je podle Kravčenka jistou známkou důvěry USA vůči České republice. Je to uznáni zásluh Česka a dodatečná příležitost podotknout, že V4 je součástí západního světa. Hlavním úkolem po pádu Sovětského svazu byla nejen integrace těchto zemí do evropského prostředí, ale také to, aby se naplno staly součástí západního světa a naplno zapomněly, že někdy měly vazby s Ruskem. Tato myšlenka bude Washingtonem prezentována častěji a podobné návštěvy budou pokračovat.

Lidské zdroje v zahraniční politice obou zemí

Důležitou pointou podle ruského experta může být i skutečnost, že současně Washington čelí poměrně závažnému problému lidských zdrojů na ministerstvu zahraničí, pravděpodobně chybí kvalifikovaní odborníci. „Proto je třeba si tento aspekt vzít na zřetel při posuzování jejich zahraniční politiky. Je možné, že samotná návštěva Pompea nebyla dostatečně promyšlená. Můžeme na toto téma jen spekulovat," zdůraznil Ilja Kravčenko.

Jan Cambpell také dodal, že Petříček bude pravděpodobně jednat i o vnitřní agendě České republiky. „To se nezmiňuji o nákupech vojenského materiálu, vrtulníků a dalších citlivých záležitostech vnitřní politiky ČR, do které řadím sjezd ČSSD a osud pana ministra v současné funkci, " řekl závěrem Jan Campbell.

