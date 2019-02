Slávistická kanonáda! Sešívaní nasázeli Genku čtyři góly a v Evropské lize postupují

Slávisté předváděli solidní výkon od samého začátku utkání. Belgickému Genku byli na jeho hřišti kvalitním soupeřem. Do vedení ale nakonec přeci jen šli domácí hráči, kteří využili hrubky slávistického gólmana Koláře a míč do prázdné branky uklidil domácí kapitán Trossard. Ale slávisty to v žádném případě nepoložili a zlepšeným výkonem si začali vypracovávat gólové příležitosti. Jednu z nich ve 23. minutě využil Coufal, který do prázdné brány usměrnil gólmanem vyražený míč. Po úvodním zápase v Praze, který skončil 0:0, byl i takový poločasový výsledek pro slávisty postupový.

Ale hlavní slávistická smršť přišla až ve druhém poločase. Jak se v úvodních zápasech slávistům nedařilo střílet branky, tak dnes se s nimi doslova roztrhl pytel. V 54. minutě se slávisté radovali po druhé, když je poslal do vedení Traore. Následovala desetiminutovka kapitána sešívaných Milana Škody, který červenobílé příznivce rozveselil v 64. a 69. minutě.

© Sputnik / Александр Вильф Totální propadák Plzně! V Záhřebu si ani neťukla a s trojkou jede domů. V Evropě končí

Slávisté měli závěr zápasu pod kontrolou a můžou se těšit na další dva zápasy v pohárové Evropě.

Úvodní sestavy: KRC Genk: Vuković — Maehle, Dewaest, Lucumi, De Norre — Malinovskyj, Pozuelo, Heynen — Trossard (C), Samatta, Ito. Náhradníci: Jackers — Wouters, Ingvartsen, Uronen, Aidoo, Ndongala, Gano. SK Slavia Praha: O. Kolář — Coufal, Kúdela, Deli, Bořil — T. Souček, Traoré — Masopust, Král, Zmrhal — Milan Škoda (C). Náhradníci: Kovář — Olayinka, Hušbauer, Van Buren, Stoch, Baluta, Frydrych.

Od sedmi hodin se v odvetě představili i fotbalisté Plzně, kteří do odvety s Dinamem Záhřeb šli posílení víkendovým vítězstvím nad pražskou Slávií. Zápas však fotbalistům Viktorky vůbec nevyšel a v Záhřebu dostali tři góly. S evropskými poháry se tak loučí…