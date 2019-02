Odpověď politika na hrozbu Polska o pivu: S polskými potravinami vždycky byly problémy!

Nesahejte nám na maso, nebo vám plivneme do piva. Asi tak by se dalo přeložit varování polského ministra zemědělství a rozvoje venkova Jana Krzysztofa Ardanowského. Polskému ministrovi se nelíbí, že Praha po řadě skandálů zavádí kontroly polského hovězího masa dováženého do Česka. Varšava uvažuje o tom, že by zavedla odvetná opatření proti českým potravinám dodávané na polský trh.

„Část zemědělců mi napřímo říká, že je třeba začít kontrolovat velmi pečlivě české pivo. Můžeme velmi pozorně zkontrolovat, jestli vždy odpovídá teplota, trvanlivost, obsah sladu a alkoholu. A další parametry,“ řekl polský ministr Ardanowski. Polsko se prý nenechá vydírat, a když kdokoli bude pomlouvat polské potraviny, nezbude jiné východisko, než také začít s velmi precizními kontrolami.

Z Česka už zaznělo, že Polské varování nebude vyslyšeno. „Slova polského ministra, že problém zveličujeme, považuji za snahu odvrátit pozornost od skutečného problému. Už před třemi týdny jsem jej upozornil, že přetrvává naše nedůvěra v polský systém dozoru nad potravinami a jsme připraveni přijmout v případě nutnosti další opatření. Pokud se na náš trh dostalo sedm set kilo masa s nebezpečnou salmonelou, bylo jasné, že musíme reagovat. Znovu opakuji, že mi nejde o obchodní válku, ale o účinnou ochranu zdraví všech našich spotřebitelů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

A z gusta se u toho napil piva.

O vyostřené mezistátní situaci kvůli polskému masu Sputnik hovořil se členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví a poslankyní za SPD Karlou Maříkovou.

„Pokud chceme kvalitní potraviny, a my je chceme, nezbývá, než potraviny kontrolovat, ale také produkovat. Co chceme od druhého, musíme i my sami deklarovat. Jen tak se může zvýšit a udržet kvalita, která díky likvidaci norem opravdu klesla. Za mě osobně by se měla kontrolovat všechna masa přivážená do ČR. Pak zde nebude dvojí metr,“ říká k situaci známá poslankyně.

Maříková je přesvědčena, že se česká vláda nenechá zastrašit a vydírat, a bude dál chránit zdraví našich občanů. Je toho mínění, že si Polsko musí uvědomit, že pokud chce být spolehlivý vývozce, musí dbát na kvalitu a mělo by nám být vděčno, že díky kontrolám budou odhaleny nedostatky v polských potravinách.

„S polskými výrobky je dlouhodobý problém, v roce 2012 polské firmy prodávaly technickou sůl za jedlou výrobcům uzenin, zpracovatelům ryb a pekárnám. V roce 2013 se na českém trhu objevilo koňské maso z Polska obsahující analgetikum fenylbutazon, polské okurky a zelí obsahující zakázanou kyselinu mravenčí, nebo kakao, které obsahovalo dřevitou hmotu z drcených slupek. A můžeme pokračovat: salmonela v kuřecím, krůtím a vepřovém mase. Vejce, které také obsahovaly bakterie salmonelózy. V roce 2017 polská jablka obsahovala nadlimitní množství pesticidů. Následně se objevila jedovatá vejce obsahující fipronil. Nyní je to problém s polským hovězím,“ varuje česká poslankyně.

Jak říká, po videu z jatek z Polska, kde se poráží již mrtvé krávy je to více, než nutné, aby kontrola polského hovězího byla zavedena. „Ale zaměřila bych se na všechna masa,“ dodává.

Není na místě obava, že se mezi Českem a Polskem může rozhořet obchodní válka? Známá politička si myslí, že česká vláda postupuje adekvátně. „Co by udělala polská vláda, kdyby byla v naší situaci? Nechala by své občany jíst třeba maso z mrtvých krav? Riskovala by, že polské děti budou toto maso jíst ve školních jídelnách? Polská vláda jistě ví, že to není nic proti Polsku, ale že jde o to nejdůležitější a to zdraví našich občanů,“ míní.

Dovolili jsme si paní poslankyni položit osobní otázku. Věnuje po skandálu s polským masem větší pozornost tomu, jaké potraviny nakupuje?

„O aféře s masem vím. Víte, než strčím potravinu do košíku, přečtu si jejich etiketu. Musím říct, že kvalita je čím dál horší a značení také. Spotřebitel se řádně nedozví zemi původu, ve které byl výrobek vyroben, ale jen konečného výrobce. Z Polska výrobky, pokud je to jen trochu možné, nekupuji již několik let,“ odpovídá Karla Maříková.

