Nezačínal tak i Hitler a Mussolini? Filip uvedl, proč se naše doba podobá 30. létům

Filip zavzpomínal na období před druhou světovou válkou kvůli sporu Benjamina Netajnahu s polskými státníky.



„Přemýšlel jsem nad smutnou skutečností, kterou rámuje spor B. Netanjahua s polskými státníky o interpretaci nedávné minulosti, která pro nás začala zradou 30. 9. 1938 a pokračovala skutečnou okupací a úplnou ztrátou suverenity 15. 3. 1939 a pokračovala přepadením Polska, pak Sovětského svazu a téměř 60 miliony mrtvých ve II. světové válce. Tehdejší fašismus a nacismus utápěly v krvi mnoho národů světa, nejen židovský,“ zavzpomínal Filip





Zdůraznil, že slovanské národy utrpěly ve válce nejvíce a současní politici by to měli mít na paměti.„Nejvíce ztrát utrpěly národy slovanské, to je prostý, smutný až drsný fakt. Každý státník, od mnoha politiků to ani neočekávám, by to měl mít na paměti, když promluví o minulosti a chce mluvit o bezpečné Evropě nebo míru ve světě. Krach jednání států V4 s Izraelem jen ukazuje, že Evropa a svět nejsou bezpečné ani omylem! Stále pykáme za hloupost jiných,“ dodal.Postěžoval si také na politiku Angely Merkelové a zadává si několik otázek ohledně její politiky.„Nyní například díky, promiňte mi tu ironii, proimigrační politice Angely Merkelové, kvůli které k nám do Evropy proudí masy migrantů, a samozřejmě mezi nimi i teroristé a jejich sympatizanti, kteří sem k nám rozhodně nepřichází s dobrými úmysly. Kdo je skutečným viníkem? To je otázka zcela na místě. Je to sobecká vláda Angely Merkelové, které šlo jen o nasycení německého pracovního trhu? Nebo politika chaosu, kterou ordinují Spojené státy americké Evropě, aby ochromily svou konkurenci? Na možné dopady na pracující ale nemyslí ani ta ani ony,“ domnívá se politik.Předseda komunistické strany také zkritizoval Evropskou unii a konkrétně to, že jsme kvůli evropské politice přišli o naši bezpečnost.„K tomu ještě bruselští byrokraté, kteří jen nečinně přihlíží a vůbec se nestarají o naši bezpečnost. Německá kancléřka společně s Bruselem prolomila bezpečnost Evropy, kterou jsme do té doby brali jako samozřejmost. I proto jsme o ni přišli. A aby toho nebylo málo, zaznamenali v sousedním Německu, ale také ve Francii, nárůst antisemitských útoků. Ve Francii se dokonce vloni oproti roku 2017 počet antisemitských incidentů zvýšil o neuvěřitelných 75 procent,“ uvedl.Nakonec srovnal dnešní situaci s obdobím v Evropě v 30. letech a promluvil o tzv. „bílém nacionalismu“.„Nezačínali takto také Hitler a Mussolini ohlupovat své občany a podněcovat k nenávisti ve 30. letech? Velmi smutné! Tohle je Evropa, kterou chceme? Jen v Německu zaznamenali vloni téměř 1700 případů antisemitismu, respektive trestných činů souvisejících s antisemitismem. V Německu, v naší sousední zemi, kde se v minulosti zrodila ona ohavná myšlenka nejen holocaustu. Myšlenka nadřazené rasy. A není to tak dávno. Podle analytiků údajně souvisí nárůst antisemitismu u našich německých sousedů se sílícím „bílým nacionalismem“, který zbrojí zejména proti migrantům… A co teď, Evropo? Tohle jsme chtěli? Budou bruselští zase jen mluvit a nic nedělat? Není je potřeba po evropských volbách vyměnit? Je, je to nutné! Evropa musí být opět bezpečná,“ konstatoval na závěr.