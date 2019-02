Půlstoletí Jaromíra Soukupa. Soukopovi blahopřál Miloš Zeman. Sputnik nezůstal stranou

„Rád bych tuto televizi někam dovedl. Je spousta zbytečného času, kde ještě nejsem — třeba v noci nebo brzo ráno" (Jaromír Soukup)

„Možná mám větší spotřebu kávy než tzv. pražská kavárna" (Jaromír Soukup)

„Děkuji sám sobě, že jsem to sám se sebou vydržel 50 let" (Jaromír Soukup)

Určitá absence většího počtu politiků (hostů mohlo být cca 200) se dá vysvětlit Soukupovou TV Barrandov, která nejenže demaskuje politické poměry (spíše „poloměry") v ČR, ale která ohlásila nedávno Soukupovy vlastní politické ambice. Úspěch a ambice je přesně to, co se v ČR neodpouští.

Hlavním okamžikem večera byl jistě příjezd prezidenta ČR Miloše Zemana. V jednu chvíli hudba na pozadí ztichla a oba přátelé si vyměnili komplimenty, Jaromír Soukup poděkoval prezidentovi, že přijel. Miloš Zeman poté popřál Jaromíru Soukopovi k jeho padesátinám:

„Milý Mirku Soukupe […] řeknu ti něco, co nemůžu říci nikomu jinému než tobě. Prožili jsme spolu desítky televizních diskuzí. Začal jsem si tě vážit a považovat tě za svého přítele. […] jsi člověkem, který při diskuzi přemýšlí a říká argumenty a poslouchá argumenty druhé strany. […] Právě proto jsem obdivoval zázemí, které máš ve věcných znalostech. Je radost diskutovat s člověkem, který ví, o čem mluví. Přál bych si, aby takových možností bylo více, ale Soukup je jenom jeden."

Poté prezident Zeman připil na další čtyři roky úspěšné spolupráce s Jaromírem Soukupem. Zemanovým slovům a Jaromíru Soukupovi se poté od přítomných dostalo potlesku.

Protože jsme se nacházeli na narozeninové party, nechtěli jsme rušit, a tak jsme se porozhlédli, kdo by nám mohl sdělit své dojmy, formálně-neformálně. Rozhodli jsme se zachovat korektně a respondenta jsme oslovili na terase restaurace, kam si hosté odbíhali dopřát rauchpauzu, tedy mimo oficiální prostor akce. Měli jsme štěstí, ke krátkému interview svolil u nás dobře známý zpěvák Bohuš Matuš. Poslechněte si, co nám pověděl.

Sputnik: Pane Matuši, jak se vám líbí na party Jaromíra Soukupa?

Bohuš Matuš: Moc se mi tady líbí. Je to tady krásné. Zpívají tady skvělí zpěváci jako Dan Hůlka. Viděl jsem pana prezidenta, který velice dobře vypadá. Mám z toho radost. Jaromírovi přeju, ať je dál tak dobrý a nenechá se zviklat negativními lidmi, kteří…, však to známe už. No a —(zpívá) hodně štěstí zdraví, hodně štěstí zdraví, hodně štěstí, milý Jaromíre. A Sputnik — dál ať žije…

Děkujeme moc.

Redaktor Sputniku daroval Jaromíru Soukupovi román Michaila Bulgakova Mistr a Markétka, a to v originále. V pořadu Jaromír Soukup Live, kam byl svého času autor tohoto článku pozván, Soukup mezi natáčením prohodil větu v ruštině «кадры решают все» (tzn., jsou to kádry, které všecko řeší, neboli jsou to konkrétní lidé, na nichž záleží, jak to či ono dopadne). V Bulgakovově románu čteme větu „všecko dobře dopadne". Toto jsme popřáli i my Jaromíru Soukupovi, také jsme mu vinšovali, aby v jeho další padesátce se čas stal jeho nejlepší vlastností. Na ta slova se Soukup usmál. Dost možná už to tak je. Ještě jednou blahopřejeme.

