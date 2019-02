Nová koncepce české policie. O čem se jednalo v Lánech?

Boj proti drogové kriminalitě, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a boj s ekonomickou kriminalitou - to jsou priority pro českou policii, o kterých jednal poradní tým prezidenta Miloše Zemana v Lánech. Informuje portál Eurozpravy.cz s odvoláním hradního mluvčího Jiří Ovčáčka.

Dnes v Lánech se sešel poradní tým prezidenta Miloše Zemana, události se zúčastnil ministr vnitra Jan Hamáček a nový policejní prezident Jan Švejdar.

Zemanovi byla představena nová policejní koncepce. Jednalo se o priority práce české policie, a zvláštní pozornost upoutaly problémy drogové kriminality, silničního provozu a ekonomické kriminality.

Podle Hamáčka se hovořilo i o rozvoji policie. Ministr uvedl prezidentovi, že loni vláda rozhodla o navýšení počtu policistů o 1 000, a tento plán se postupně plní.

Policie také potřebuje, podle ministra vnitra, investice do nemovitostí nebo techniky. V plánech je rozšíření areálu v Praze na Zbraslavi a vybudování moderního zázemí pro kriminalistický ústav. Investice by také měly přispět do vybavení policie neprůstřelnými vestami, novými vozidly, z nichž 70 % jsou skutečně „již za zenitem", a dvěma vrtulníky pro útvar rychlého nasazení.

Hamáček uvedl, že Zeman vysoce oceňuje práci české policie, a pokládá Česko za jednu z nejbezpečnějších zemí na světě.

Jak informuje portál Eurozpravy.cz Zemanův poradní tým se schází přibližně jednou měsíčně. Tvoří ho kancléř Vratislav Mynář, hlavní poradce prezidenta Martin Nejedlý, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a také guvernér České národní banky Jiří Rusnok.