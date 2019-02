V Česku chybí asi 3 tisíce lékařů. Roste jejich rozpočet a počet míst na fakultách

Podle jedenáctiletého akčního plánu vlády se tento rok zvýší počet studentů na lékařských fakultách o 15 procent. Pro absolventy to znamená větší šance na přijetí ke studiu.

Předpokládá se i růst platů učitelů na fakultách. Příštích jedenáct let se podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové bude jejich rozpočet každoročně navyšovat o 500 až 700 milionů. „Jak je využijí, záleží na potřebách jednotlivých fakult. Je na nich, jestli se rozpočítají do mezd, nebo do nových budov. Na fakultách ale vnímáme jako největší problém právě mzdy," říká děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo.

© Fotolia / Tyler Olson Bylo odhaleno šest příznaků rakoviny u mužů

Bude se to týkat hlavně fakulty všeobecného lékařství. „Prioritně je třeba podpořit všeobecné lékařství, konkrétně obory pediatrie, praktické lékařství a psychiatrie, které se potýkají nebo v blízké budoucnosti budou potýkat se zásadním nedostatkem lékařů," říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Univerzita Palackého v Olomouci pokračuje ve zvyšování počtu zaměstnanců na lékařských fakultách z minulého roku. „S dalším navýšením počtu akademických pracovníků počítáme i letos," říká proděkanka Hana Kolářová.

Masarykova univerzita také nezaostává. „Byla přijata taková opatření, aby plánovaný nárůst celkového počtu studentů nezpůsobil zvýšení počtu studentů na jednoho učitele," říká mluvčí univerzity Tereza Fojtová.