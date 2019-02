Fiala si všiml vtipných změn u sluníčkářů před a po volbách. Souhlasíte?

Poslanec Radim Fiala, zvolený za ODS, zveřejnil na Facebooku obrázek, na kterém srovnává slova sluníčkářů během voleb a po nich, a zeptal se uživatelů sociální sítě, co si o tom myslí. Názory se liší.

Fiala upozornil na protiklady v prohlášeních sluníčkářů.

Většina lidí v tomto obrázku vidí pravdu.





Jeden z uživatelů sarkasticky poznamenal, že to by to mohlo být důvodem pro další stávku v Praze.

Našli se i ti, kteří nepodpořili tento vtip.

Sluníčkář je neologismus, který se od roku 2013 začal používat v kontextu migrační krize v EU, zejména pro lidi se vstřícným multikulturalistickým přístupem k islámské kultuře a imigraci. Česko-britský spisovatel Benjamin Kuras například za sluníčkáře označil české zastánce liberální demokracie, napsaly o tom Parlamentní listy.