Babiš prohlásil, že ČR potřebuje víc letadel CASA. Pochválil také české vojáky na Sinaji

Babiš navštívil základnu mezinárodní pozorovací mise nedaleko egyptského Šarm aš-Šajchu, účelem této návštěvy je dohlížet na dodržování podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem. Po návštěvě premiér oznámil, že česká armáda potřebuje koupit dalších dvě letadla CASA.

Premiér @AndrejBabis navštívil základnu South Camp MFO. Mezinárodní jednotka zde dohlíží na dodržování podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem. S monitorováním situace nad egyptsko-izraelskou hranicí pomáhá také 13 českých vojáků a letoun CASA. pic.twitter.com/bVdJH3hYs5 — Úřad vlády ČR (@strakovka) 24 февраля 2019 г.

„My máme jen čtyři letadla CASA a potřebujeme jich víc. Dostal jsem informaci, že jsou teď nějaká dvě letadla na prodej a určitě se po návratu spojím s ministrem obrany. Armáda potřebuje tato letadla, která jsou efektivní, dokoupit," uvedl.

Do mise je zapojeno 13 českých vojáků. Podle Babiše česká jednotka funguje dobře, a navíc za málo peněz. „Byl jsem na naše vojáky velmi hrdý. Je to dokonce nejefektivnější jednotka, a dokonce nás to ani nestojí tolik peněz," řekl Babiš.

Premiér Babiš se na vojenskou základu v Šarm aš-Šajchu přijel podívat v rámci své zahraniční cesty na Sinajský poloostrov, kde se v neděli a pondělí koná první summit států Evropské unie a Ligy arabských států.