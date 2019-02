Diplomat Novotný o dnešní 3. světové válce, migrantech a strachu z komunistů

Bezpečnostní expert a diplomat Jaromír Novotný v rozhovoru pro portál Kupředu do minulosti promluvil o hybridní třetí světové válce, kterou podle něj způsobili migranti, kteří přijeli do Evropy. Okomentoval také novou studenou válku s Ruskem a situaci v Sýrii.

Novotný, kterého portál prezentoval jako člověka, díky kterému Česká republika vstoupila do Severoatlantické aliance, vyjádřil své postoje ohledně současných bezpečnostních hrozeb a geopolitiky.

Odborník se domnívá, že válka v Sýrii byla způsobena kvůli zájmům několika cizích států.

„Řeknu, proč to v Sýrii začalo. Jednak Turecku vadil ateistický režim, který tam byl, ale také tam šlo o ropovody. Měl být budován ropovod z Íránu přes Sýrii do Středozemního moře pro dodávky íránské ropy. Ale měl být také budován ropovod z Kataru, z Bahrajnu, Saúdské Arábie přes Sýrii – také do nějakého přístavu v Turecku. Šlo o to, jestli se bude prodávat íránská ropa, nebo se bude prodávat arabská ropa. Asad se přiklonil k íránskému ropovodu. Tak začala válka,“ uvedl Novotný.

Podle bývalého diplomata dnes už zažíváme třetí světovou válku, kterou zapříčinili migranti invazí do Evropy. Kvůli rostoucímu počtu migrantů, ke kterým se mohli připojit ozbrojenci teroristických skupin, se značně zvyšuje riziko atentátů.

„Myslím, že jsme svým způsobem v hybridní třetí světové válce, protože to, co nám předvedli s uprchlíky a migranty, tak to je invaze. Invaze do Evropy. Teprve teď německé služby zveřejnily, že vlastně nevědí, koho tam mají. Že ti lidé neměli doklady, lhali o svém věku. Oni nevědí, kolik z nich je vycvičených Islámským státem* nebo al-Káidou*. Také v Německu se pohybují dva, tři tisíce nebo víc, takovýchto lidí, takže vlastně tyto základny již v Evropě jsou. A že je islám nejrychleji se šířící náboženství ve světě, je také fakt,“ prohlásil bezpečnostní odborník.

Podle Novotného napjatá situace s migrací přivede k další válce. Expert tvrdí, že běženci nejsou schopní se integrovat do evropské kultury, neboť mají úplně jiné kulturní zvyky. Novotný také nesouhlasí s politiky, kteří jsou si jistí, že migranti přinesou Evropanům pracovní sílu.

„Probíhá takzvaná ‚čtvrtá digitální revoluce‘ a 80 procent lidí z jihu, z Afriky, nemá kvalifikaci. Neseženou práci. Jediné, co se jim povede, je, že zničí sociální systém Evropy, protože Evropa je právní stát, máme zde systém sociálních dávek a tak dále. A tato masa migrantů zničí sociální systém a důsledkem bude, že to vyvolá sérii občanských válek v západní Evropě. Domácí obyvatelstvo se začne bránit tomu, že německý důchodce z bývalé NDR bere polovinu toho, co bere imigrant,“ prohlásil diplomat.

Ve své analýze současné politiky se Novotný také dotkl rusofobie. Podle jeho názoru dnes média vytvořila klima, kdy každý, kdo řekne, že Rusko není tak špatné nebo Rusko není Sovětský svaz, bude označen za rusofila.

„Vytvořila se atmosféra, že jediným zloduchem v Evropě je v současné době Rusko a na Rusko se vkládá všechno to, co dělal Sovětský svaz. Ale to není Sovětský svaz, není to komunistický stát. Rusko je kapitalisticky stát s drsným kapitalismem. To je jako říkat našim komunistům, že podporují Rusko,“ dodal.

*Teroristické skupiny, které jsou zakázány v Rusku