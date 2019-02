My jsme homofobní? Okamura vysvětlil, proč jsou sluníčkáři pro gaye nebezpečnější než SPD

„Hnutí SPD bývá sluníčkáři schválně nepravdivě označováno za homofobní. To ale není pravda. Politiku ohrožující životy homosexuálů totiž ve skutečnosti podporují paradoxně sluníčkáři. Ptáte se proč? Protože otevírají dveře masové muslimské imigraci. V islámu je dle práva šáría homosexualita trestána smrtí. To my samozřejmě naprosto odmítáme," píše v úvodu svého příspěvku.

Okamura dále dodává, že SPD neprosazuje žádnou diskriminaci homosexuálů ani heterosexuálů a poukazuje tak na to, že nikomu nehodlají mluvit do soukromí. „Kdo co dělá doma pod peřinou, pokud to není nezákonné a nikoho to nepoškozuje, není starostí státu," myslí si Okamura.

© AP Photo / Petr David Josek Tak to je síla! Okamura přistihl ANO při otevřené podpoře islamizace Česka

Uvádí, že hnutí nemá nic proti formě registrovaného partnerství , ale za tradiční považuje svazek muže a ženy. Jen manželství muže a ženy totiž dokáže plodit děti, píše Okamura . V souvislosti s tím se domnívá, že by měl stát rodinám s dětmi ekonomicky pomáhat. Podle Okamurových slov totiž bez dostatečného množství dětí není dlouhodobě udržitelná ekonomika státu.

SPD má proto pro rodiny s dětmi připraveno výrazné slevy na dani z příjmu (40 % u prvního potomka a 70 % u dvou dětí). Pokud se jedná o rodinu se 3 a více dětmi, kde alespoň jeden z rodičů pracuje a má čistý trestní rejstřík, pak nebude platit žádnou daň z příjmu. Hnutí chce dokonce zavést i výhodné novomanželské půjčky či podporu bydlení.

„Čili my v SPD nejsme homofobní. A mnoho homosexuálů manželství pro homosexuály neprosazuje a řada z nich nám říká, že tyto požadavky sluníčkářských aktivistů na ně vrhají negativní světlo. Navíc, jak bylo řečeno, politiku, která může vést k vyvražďování homosexuálů, fakticky prosazují sluníčkáři. Islám likviduje homosexuály stejně tak, jak to dělali nacisté. Čili my naopak chráníme homosexuály a všechny ostatní skupiny včetně žen, židů i křesťanů, aby nebyli utlačováni islámem," napsal závěrem.

Okamurův příspěvek na Facebooku strhl lavinu komentářů. Většina z komentujících však s Okamurovým názorem souhlasila.