„Snažím se vychovávat kretény.“ Starosta Novotný nazval řidiče prasaty. Poslali ho někam

Provoz v Praze je po ránu velkým problémem. A Novotný se rozhodl, že s tím něco udělá. Posvítil si tedy na řidiče, kteří neparkují tak, jak by si přál. Podle portálu měl Novotný na řidiče nejprve lít vodu a poté jim nadávat do prasat. Došlo ale i na mnohem ostřejší výrazy.

Starostu k tomu vedlo to, že v Řeporyjích lidé často parkují v jízdním pruhu, aby si vybrali peníze z blízkého bankomatu. Celou akci sledoval z okna a neváhal se do řidičů slovně pustit.

„Promiňte, připadá vám to normální, tady to chování?" začal starosta pokřikovat na řidiče a upozornil na to, že kousek dál je parkoviště. Když mu došla trpělivost, začal na muže křičet, že se zbláznili a že je dá na Facebook, kde má 80 000 sledujících.

„Jste prasata, prasata, prasata!" zakončil Novotný svůj výstup a dodal, že trpělivost úřadu přetekla. Jeden z řidičů ho však sám poslal do patřičných mezí.

Starosta toto video zveřejnil na sociální síti, jak sliboval, a doplnil ho následujícím popiskem: „Snažím se vychovávat kretény, ale nic si ze mě nedělají." Video se okamžitě stalo na Facebooku hitem.