Česká armáda chce obnovit Svazarm, zatím marně

Česká armáda by chtěla posílit na úkor zájmových spolků. Zní to jako Svazarm? Ano. Jen místo západních imperialistů má být nepřítel na východě.

Na úvod začneme trochu ze široka. Někteří naši čtenáři možná mají doma moderní domácí kino, ale zcela jistě všichni mají počítač. Před takovými čtyřiceti lety to byl nevídaný luxus. Jedinou možností, jak si sáhnout na klávesnici nebo postavit hi-fi aparaturu, byl kroužek při Svazarmu. Ano, právě Svaz pro spolupráci s armádou byl pokrokovou organizací, formálně brannou, která učila bastlit, řídit různé dopravní prostředky, skákat padákem anebo pracovat s moderní technikou té doby. Pamatujete?

České ministerstvo by rádo obnovilo spolupráci se zájmovými spolky, tak jako před listopadem 89. Vojáci by chtěli spolupracovat s těmi, jejichž specifický koníček by byl přínosem pro obranu republiky. Jde například o sdružení střelců, radioamatérů, sportovců nebo potápěčů. Obrana by jim dávala finanční podporu výměnou za pomoc v mimořádných situacích: při napadení jiným státem nebo při živelných katastrofách.

Využití amatérů má nahradit nedostatek nových vojáků, na který si náboráři české armády dlouhodobě stěžují. Novodobý Svazarm zatím nevznikl kvůli neochotě politiků. Ministerstvo obrany spoléhá na to, že spolupráce se zájmovými spolky bude součástí novely zákona o obraně národa. Ta by se měla objevit v parlamentu ještě letos.

Sputnik se zeptal bývalého policejního rady Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR a bezpečnostního experta Pavla Opla, co si myslí o plánech českého ministerstva obrany podporovat vybrané zájmové spolky?

„Generace, do které patřím i já, si velmi dobře pamatuje na Svazarm. To byl svaz podporovaný státem, který měl obrovskou škálu zájmových činností pro všechny generace mužů a žen. Já byl členem, v rámci závodní střelby a turisto-branného oddílu. Ale našlo se tam vše. Letectví, potápění, rádio nadšenci, modeláři, výčet by byl nekonečný. Do Svazarmu byly zapojeny masy lidí, které se zabývaly tím, co je ve volném čase bavilo. Současně stát u nejmladších generací získával velmi zdatné brance a u generací starších dobré záložáky. Po roce 1989 stát a odpovědní politici zlikvidovali mnoho prospěšného a Svazarm je toho příkladem,“ říká kandidát do Evropského parlamentu za volební koalici Rozumní a Národní demokracie.

Pan Opl současně ohodnotil stav české armády. „Armáda je zdecimována a místo okamžitého zastavení rozhazování obrovských částek za nesmyslné zahraniční mise, nákup techniky pro asijské pouště a výcvik pro potřeby nasazení kdesi v Asii či Africe, by se mělo začít nakupovat vybavení vhodné výlučně do našeho teritoria, výcvik pro terén v naší zemi a jejím nejbližším okolí. Máme přeci armádu na obranu a nikoliv na útok na jiné kontinenty. Ušetřené miliardy za zahraniční mise dát do většího množství vojáků. Místo toho stát kostrbatě vymýšlí, kdo by na bázi dobrovolnické mohl v případě nutnosti bránit náš stát. To je skandální a naprosto neakceptovatelné,“ míní politik.

Renomovaný expert by ocenil, kdyby se český stát pokusil o obnovu Svazarmu, ale vidí problém v tom, že se vláda bojí to takto formulovat, protože politická ideologie to vládním politikům zakazuje. „Samozřejmě uplynulo 30 let od roku 1989, ale převzít ze Svazarmu to dobré a aplikovat to na dnešní dobu by bylo ideální řešení. A název je nepodstatný,“ říká.

Přímo se nabízí otázka, proti jakému nepříteli je namířeno posilování české armády? „Mluví se o posilování Armády ČR, ale bohužel skutečnost je spíš taková, že každý rok je na tom naše armáda čím dál hůře. Podle rétoriky vládnoucích politiků je naším úhlavním nepřítelem Rusko. Já tuto nepodloženou hysterii odmítám. Pokud lidé chtějí zlepšení stavu armády, řešení problematiky branné připravenosti našich obyvatel a soudné vyhodnocení bezpečnostních rizik naší země, pak nesmí nadále volit politické subjekty a politiky, kteří současný katastrofální stav způsobili a udržují jej. Naopak musí volit subjekty zdravě vlastenecky založené, pro které jsou prioritou zájmy národní, nikoliv zájmy cizích mocností. A tyto vlastenecké subjekty je nezbytné volit i v květnových volbách do Evropského parlamentu, protože dokud jsme členy EU, tak nás musí zastupovat lidé, hájící naši národní zájmy. To nikdo z aktuálních europoslanců nedělá,“ míní Pavel Opl.

Svůj názor na iniciativu řekl Sputniku generál české armády v záloze Hynek Blaško, který by se rád v barvách SPD dostal do Evropského parlamentu.

Známý český důstojník nevidí nic špatného na tom, kdyby organizace na způsob Svazarmu opět vznikla. „Co na Svazarmu bylo špatného, tedy kromě politického podtextu? Bylo špatné, že mladí získávali řidičáky, že se naučili střílet, základům radioprovozu?“ říká.

Proč se armáda zaměřila na konkrétní koníčky? „O radioamatérech nevím, ale asi to budou spíše IT specialisté. Ti jsou potřeba všude. Úspěchy sportovců jsou tahákem, protože z toho mohou mnozí dovodit, jak skvělé podmínky armáda vytváří," říká Blaško k zájmu armády o vybrané zájmové spolky.

Pan generál má také jasno, proti jakému nepříteli je namířeno posilování české armády. „No přeci proti Rusku!“ říká politik.

