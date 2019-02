„Zastavme to, nevíme co…”

Pod heslem „Zastavme to!" aktivisté ze skupiny Kaputin vyzývali k ochraně demokracie v republice. A aby někdo neváhal, kdo vlastně demokracii v České republice ohrožuje, tak aktivisté na stěně zobrazili ruského prezidenta Vladimira Putina, českého prezidenta Miloše Zemana s kalašnikovem. Nechyběl ani Tomio Okamura a hnutí ANO, které se také nakonec dostalo do této „strašné" řady. Happening skupina Kaputin věnovala výročí komunistického puče v roce 1948 v Československu, zřejmě se aktivisté domnívají, že republika je na hranici stejně tragických událostí.

© Sputnik / Aleksei Druzhinin Zeman znepokojil další neziskovku. Označuje NATO za válečné štváče a primitivní troglodyty

„Nejdříve něco stručně ke skupině Kaputin," říká v rozhovoru pro Sputnik pražský politolog a občanský aktivista Jan Miklas.

Miklas: Ta vznikla jako „bojová" odnož Pražského Majdanu, kdy se obě skupiny jednoznačně postavily za stávající režim na Ukrajině a současně se ostře vymezily vůči Rusku a prezidentu Putinovi, kterého označili za „hrozbu" pro ČR, ačkoli ve skutečnosti Rusko ani Putin Česko nijak neohrožuje, všechny ty řeči o „hybridní ruské propagandě", kterými operují Kaputin, patří spíše do oblasti konspiračních teorií.

Ale zpět ke Kaputinu. Jejími hlavními protagonisty jsou Ukrajinec s nizozemským občanstvím Otakar Van Gemund a bývalý prezidentský kandidát Marek Hilšer, kteří prosluli svými „svlékacími" happeningy, kdy se svlékali např. před ambasádou Ruské federace, na demonstracích připomínající výročí 17. listopadu, nebo na koncertě Alexandrovců v Praze. Nehledě na jejich vymezování nejen vůči levici, ale i krajní pravici typu Okamury či SPD, sami na svých akcích podporovali banderovské neonacisty z Ukrajiny a dokonce občas i krajně pravicové protiputinovské a proukrajinské skupiny z Ruska, které jim posílaly zdravici. Jejich ideologie je totálně zmatená a prvoplánově účelová. Vystupují proti autoritářským tendencím, ale jen tam, kde se jim to hodí. Jim například nedělá problém podporovat režim na Ukrajině, který zakazuje a pronásleduje levicové i jiné občanské aktivisty, opírající se o neonacistické bojůvky rozhánějící pokojné demonstrace. Je ale důležité zdůraznit, že jejich akce jsou většinou veřejností zcela ignorovány, kromě hrstky stále stejných aktivistů mají nulovou podporu. Spíše je to tak divadlo pro ukrajinské a domácí „liberálně demokratická" média, která mají ukázat, jak Češi „podporují Ukrajinu", ač je tomu ve skutečnosti spíše naopak.

Ale jak vidíme, lidé ze skupiny Kaputin jsou znepokojeni. Je demokracie v České republice skutečně ohrožena?

© AP Photo / Petr David Josek Zeman si vymyslel epitaf: Zde leží člověk, který každého blbce rozzuřil do nepříčetnosti

Tak v prvé řadě je třeba upřesnit, jaká je skutečnost, protože ze slova demokracie se stal zprofanovaný a účelový pojem, který si každý může vykládat podle svého. Celý západní svět, ale i východní Evropa, Latinská Amerika ale i další země nyní prochází zcela zásadní proměnou, jehož konečná podoba stále není jasná. Připomeňme jenom např. hnutí žlutých vest ve Francii — jehož levicovou frakci osobně podporuji, nebo naopak stále silnější prosazování ideologie Nové pravice v Maďarsku, Polsku, USA, Brazílii ale i dalších zemích, což vnímám jako hrozbu, ale ze zcela jiných důvodů než Kaputin. A do toho jsme v globálním měřítku svědky zesilování asociální ideologie neoliberalismu, která stále více oklešťuje sociální práva lidí a v mnohých zemích to díky impotenci levice má za následek uchýlení se chudnoucích lidí k falešným iluzím populistické krajní pravice. V Česku je v současnosti kvazi demokratický oligarchický režim prosazující neoliberalismus změkčený některými sociálními ústupky, ale současně se zcela absentující silnou levicí (což je důsledek také vlastních fatálních chyb ČSSD i KSČM) a naopak nárůstem národovecké pravice, která se nakonec může stát fíkovým listem neoliberálního oligarchického režimu, jako je to v Orbánově Maďarsku, Kaczyńského Polsku, či nyní nově v Bolsonarově Brazílii. Myslím, že v Česku, ale nejen tam, chybí především silná levice jako stabilizující prvek, která by dokázala eliminovat jak hrozbu neoliberalismu (skrývající se za liberálně demokratická hesla), tak hrozbu nastupujícího pravicového autoritářství. V Česku maximálně — řeknu to trochu tvrdě — jedni ovce bečí pro Babiše, druzí pro Kalouska. Česku chybí silný levicový lídr, jako je Jeremy Corbyn ve Velké Británii, nebo Jean-Luc Mélenchon ve Francii. To jsou skutečné problémy naší společnosti, vůbec to nejsou ty, se kterými přišla skupina Kaputin, jež tak odhodlaně bojuje pro potěšení turistů před Pražským hradem.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce