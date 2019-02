Reportérka ČT vytočila poslance Volného. Jste presstitutka, nebo něco víc?

Do „vyšetřování" celé události se pustili Reportéři ČT Silvie Kleková a Karel Vrána, kteří si na pomoc přizvali politologa z Univerzity Palackého v Olomouci Jakuba Lyseka.

„Působí to celé velice bizarně. Tuším, že v historii České republiky se nestalo, aby strana takhle zrušila hned celou krajskou organizaci. On si dokázal v kraji vytvořit velmi silnou základnu, kterou využívá. Cítil se neohrožený, možná mu to stouplo do hlavy a neodhadl své politické ambice," uvedl pro ČT Lysek.

Vedení strany SPD Tomio Okamura a Radim Fiala celou situaci zatím nekomentují a Volný trvá na tom, že zrušení organizace v Ostravě nesouvisí s jeho kandidaturou, podle něho je to dílem připravené dezinformace.

„Mě mrzí, že naše vedení rozhodlo na základě informací, které považujeme za mylné, které považujeme za nepravdivé. Nevím, jestli to jsou síly spojené s tradiční politickou mafií. Nevím, jestli to jsou síly spojené s mafií, která je napojená na osu zla Berlín-Brusel-Paříž," říká Lubomír Volný.

Politolog Lysek pro ČT na závěr uvedl, že si nedokáže představit, že by vedení SPD Volného nechalo kandidovat do Evropského parlamentu.

„Po těch skandálech si neumím představit, že by ho SPD nechala kandidovat do evropských voleb. Bylo by to pro stranu zátěží, protože ti, kteří tam chodí, patří mezi ty umírněnější," uvedl na závěr politolog Jakub Lysek.

A jak na celou reportáž České televize reagoval hlavní aktér Lubomír Volný? V noci na svém Facebooku Volný zveřejnil příspěvek s „komunikací" s Klekovou. Fotografie doplnil textem: „Veřejná výzva presstitutce z reportérů ČT Silvii Klekové prostřednictvím otevřené sms. Další budou následovat. Mgr. Lubomír Volný."

