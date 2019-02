Místo pravdy a lásky šíří lež a nenávist. Kdo? Sluníčkáři! Zde je důkaz od Okamury

V úvodu Tomio Okamura zmiňuje to, že o víkendu proběhla před Pražským hradem akce, kterou měli na svědomí právě sluníčkáři. Jejím cílem prý bylo varovat před dezinformacemi a podpořit kritické myšlení. Na to má však Okamura vlastní názor.

„Bylo by to hezké, pokud by kritické myšlení nezabíjeli právě tito sluníčkáři z řad novinářů, politiků ostatních stran a aktivistů — a kdyby to nebyli oni, kdo šíří dezinformace a sprostě lže. Tito aktivisté ze skupiny, která si říká Kaputin, vystavěli v neděli na Hradčanském náměstí před Pražským hradem zeď z šedesáti bílých krabic, na kterých byly portréty prezidenta Miloše Zemana, Tomia Okamury, Vladimira Putina a čínského prezidenta Si Ťing-pchinga s tím, že prý akce symbolicky v předvečer výročí převzetí moci komunisty 25. února 1948 upozornit na ohrožení české společnosti dezinformacemi a vyzdvihnout důležitost kritického myšlení…," píše ve svém příspěvku.

V souvislosti s danou skupinou zmínil i to, že právě její členové dne 17. listopadu vyhodili pietní květiny prezidenta Miloše Zemana Andreje Babiše , a také tu jeho. Také poukázal na to, že on sám nikdy nebyl členem komunistické strany a ani agentem StB.

„Takže dezinformace a boj proti kritickému myšlení naopak podporují tito sluníčkáři. Oni tvrdí, že islám je tolerantní náboženství, což je lež. Oni tvrdí, že imigrace nepředstavuje hrozbu, což je lež. Oni tvrdí, že USA šíří svobodu a demokracii, což je lež, jelikož právě Spojené státy prokazatelně rozvrátily prosperující Libyi, Sýrii a Irák. USA rozvrátily Afghánistán a opium se vesele šíří. USA napomohly přímo či nepřímo vzniku Islámského státu. Jsou za nimi jen statisíce mrtvých a rozvrácené země," pokračuje ve svém vyznání politik.

Okamura tak poukazuje na to, že právě sluníčkáři šíří lži. Stejně tak podle jeho názoru nedokáží akceptovat základy demokracie.

„Sluníčkáři hovoří o agresi Ruska na Ukrajině, přitom EU pomohla svrhnout legálně zvoleného prezidenta Janukovyče, i když s ním den před tím podepsala dohodu. Sluníčkáři hovoří o demokracii, přitom oni nejsou schopni akceptovat, pokud ve volbách zvítězí někdo jiný, než koho si přejí. To jsme viděli v případě prezidenta Zemana či Trumpa. Ale i v případě Okamury či Babiše."

Dále podle jeho slov tito lidé hovoří o svobodě, ale přitom současně prosazují legislativu a postupy, které zakazují svobodu slova a umlčují kritické myšlení. Okamura tvrdí, že právě sluníčkáři šířili fake news o tom, že Rusové zařídili zvolení Trumpa , což se ale opět neprokázalo.

Politik se dotkl také České televize a Českého rozhlasu, Lidových novin, Respektu či Seznam Zpráv. Všechny tyto média totiž prý také lžou.

„Sluníčkáři v čele s Českou televizí a Českým rozhlasem a všemi těmi Lidovými novinami, Respekty, Seznamzprávami a dalšími lžou ráno, lžou odpoledne, lžou večer. A ze lží a ze šíření fake news obviňují všechny okolo sebe, přitom oni jsou jejími původci. Jak se píše v Písmu, ďábel je otec lži. V jejich případě zloděj volá „chyťte zloděje". Přitom to jsou oni, kdo místo pravdy a lásky šíří lži a nenávist. Pokud chcete žít v zemi, kde nezakážou hrát, mluvit a zpívat, volte prosím 24. a 25. května hnutí SPD," zakončil svůj příspěvek.

Většina z Okamurových sledujících dala českému politikovi v jeho názorech za pravdu.