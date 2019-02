Jednu normalizaci jsem zažil, rozeznám nástup té další! Čím ČRo rozhněval Štětinu?

Český rozhlas vyhodil legendárního hudebního publicistu a svého vedoucího Jiří Černého, který donedávna vedl na ČRo Dvojka pořad Klub osamělých srdcí seržanta Pepře, informoval o tom portál echo24.

Mluvčí rozhlasu Jiří Hošna propuštění komentoval a dodal, že je nutný proces programové obměny a ukončení pořadu s publicistou Černým proběhlo v přátelské atmosféře a s oboustranným pochopením.

„Pan Černý bude mít nadále prostor ve vysílání Českého rozhlasu jako host hudebních i slovesných pořadů," podotknul mluvčí rozhlasu. Samotný hudební kritik tvrdí, že se s ním nikdo o ničem nebavil a vedení Dvojky mu prostě oznámilo, kdy končí.

„(…) Že mi přitom vkládá do úst, co jsem neřekl, považuju ovšem za podlost, matení veřejnosti a zbavování se odpovědnosti," vyhlásil Černý.

Jaromír Štětina podrážděně napsal, že ti, co dělali listopadový převrat, musí byt přece potrestáni. „Jednu normalizaci jsem zažil, rozeznám nástup té další," píše na Twitteru.

Navíc dnes europoslanec zveřejnil dopis adresovaný Renému Zavoralovi, řediteli Českého rozhlasu. V textu se vyjadřuje k neprodloužení smlouvy s Černým, lituje tohoto rozhodnutí a žádá, aby hudebního publicistu vrátili na vlny ČRo.

Jiří Černý je nejenom skvělý hudební publicista a znalý a stále velmi dobře informovaný profesionál, ale je to i žijící rozhlasový klasik a vynikající člověk.

Závěrem dodává, že pokud by Černého rozhlas nevrátil, veřejnost by si tak musela začít myslet, že normalizační praktiky odstraňovaní kvalitních lidí zažívají v rozhlase svůj návrat.

Černý, který se narodil 25. února 1936 v Praze, je legendou české hudební publicistiky. Vystudoval žurnalistiku a začínal jako sportovní redaktor. Stolní tenis, cyklistiku, krasobruslení a tenis komentoval na konci padesátých let v Československém sportu, počátkem šedesátých let pak kulturní události v týdeníku Mladý svět a v letech 1964 až 1969 pracoval na rozhlasové hitparádě Dvanáct na houpačce. Počátkem normalizace musel z rozhlasu odejít, v roce 1989 se pak do něj vrátil. Na ČRo 2 uváděl každou sobotu pořad Klub osamělých srdcí seržanta Pepře. V roce 2013 získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby.