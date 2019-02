Dita Charanzová promluvila o CZEXITU a chybách v politice Evropské unie

V květnu se budou konat volby do Evropského parlamentu a Charanzová, která už „dvacet let dělá Brusel", povede nejsilnější politickou stranu ANO. V rozhovoru pro portál odpověděla například na to, co je podle jejího názoru hlavním celoevropským tématem, podle kterého se budou voliči rozhodovat.

„Bezpečnost. Migrační krize, ale i teroristické atentáty ve Francii nebo v Belgii udělaly své. Lidé vidí, že neumíme chránit svou vnější hranici, dlouho jsme nechávali podivná individua cestovat třeba mezi Evropou a Sýrií, aniž bychom měli představu, kam potom mizejí, co tam dělají, jak se vracejí. Neměli jsme nad tím kontrolu. Zároveň si tyto věci chtěly jednotlivé členské státy řešit každý sám. Teď vidíme, že to potřebujeme řešit společně například větší spoluprací zpravodajských služeb. Takže bezpečnost je podle mě téma číslo jedna," konstatuje Charanzová.

Politička se vyjádřila i k myšlence o tzv. czexitu. „My slovo czexit vůbec nepoužíváme," uvedla. Své tvrzení dále zdůvodnila tím, že když vidíme, jaké to má důsledky pro tak silnou britskou ekonomiku, pak jsme si vědomi toho, že pro nás by to bylo katastrofální.

Na otázku, jaké bude hlavní poselství hnutí ANO v evropských volbách, diplomatka odpověděla, že Evropa by se měla vrátit ke svému původnímu poslání.

„(…) Chceme mít na kontinentu bezpečnost a prosperitu. To jsou dva klíčové pilíře, na které občas zapomínáme. Rozběhli jsme se do různých oblastí, řešíme každý detail života občanů. To není dobře. Obecně chceme, aby Brusel dělal méně, ale lépe," dodala.

Portál na závěr připomněl, že Charanzová ve svém projevu na sněmu hnutí ANO mluvila o potřebě „resetu evropských institucí". Co si však pod tím máme představit? Politička se to pokusila vysvětlit následovně:

„Máme tu Evropskou komisi, která vznikla jako nezávislá instituce. Ale někdy mám dojem, že některé návrhy, které předkládá, úplně nezávislé nejsou. Že za nimi je vidět práce některých členských států, které si přejí něco regulovat ve svůj prospěch. Já bych chtěla, aby komise nechrlila taková kvanta legislativy. Aby to byli premiéři, kteří po evropských volbách bouchnou do stolu a řeknou, my vidíme tyto priority, na ty se má komise zaměřit. Není možné, když se Evropou valí migrační krize, řešit v komisi primárně genderové otázky."

