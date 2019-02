Petříček: Jsme připraveni přijmout syrské sirotky, pokud o to Hamáček požádá

„I s ukrajinskými protějšky jsem tyto otázky řešil, vnímám tu citlivost. To, že ministerstvo zahraničí nevydalo k zákonu o veteránech prohlášení, tak se k tomu v zásadě nevyjadřovala žádná členská země EU. Když jsem objížděl krajské konference soc. dem., tak postoj jsem vysvětloval. Není to, že bychom cokoli schvalovali. Je to jen postup, jak vyřešit témata citlivá pro obě strany. Pro mě je důležité tato citlivá témata diskutovat a vyřešit, jako se nám to podařilo v případě s Německem nebo Polskem. I proto jsme také zřídili česko-ukrajinské fórum," odpovídá ministr na otázku o nedávné cestě na Ukrajinu.

Pro Právo Petříček odpověděl i na otázku týkající se návrhu europoslankyně Šojdrové, která chce do Česka přestěhovat děti z řeckých uprchlických táborů. Proti tomuto nápadu je jak premiér Andrej Babiš, tak i široká veřejnost.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Petříček se setkal s Pompeem. Předal Trumpovi další pozvánku do Prahy

„Hovořil jsem o tom s ministrem Hamáčkem, jde totiž o záležitost vnitra. Podle informací, které mám, ověřují situaci, takže v tuto chvíli bych počkal. Panu ministrovi jsem říkal, že bude-li z jeho strany požadavek, je resort zahraničí připraven pomoci," uvádí ministr zahraničí a dodává, že jsme země s deseti miliony obyvatel a byli bychom schopni na nějakou dobu pomoci malým dětem. Podle něj je třeba se podívat, jak se situace má, ale podle Petříčka je to záležitost ministra vnitra.

Ministr Petříček také okomentoval návštěvu USA, kde se sešel s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem. A Afghánistán?

„Hovořili jsme i o situaci v Afghánistánu, kde je v první řadě třeba podpořit dialog s Tálibánem, aby se našlo řešení, jak stabilizovat zemi a zajistit také garance, že se Afghánistán zase nestane zemí, odkud budou operovat mezinárodní teroristické skupiny. Lze předpokládat, že postupně začne docházet ke stahování amerických vojsk, nebude to ale rychlý proces. USA by o svém postupu chtěly informovat spojence během půl roku, abychom si i my mohli prodiskutovat případný další mandát pro naše vojáky," říká český ministr.

Petříček dále uvádí, že s americkými kolegy diskutovali i o obchodních vztazích s USA a otázce cel u aut. Podle ministra se řešila i bezpečnostní spolupráce a možnost pražského letiště o zažádání o předodbavení pro USA, což by vedlo k posílení přímých leteckých spojů.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček se v pátek 22. února setkal s americkým kolegou Mikem Pompeem. Ještě před návštěvou Petříčka byl do Bílého domu pozván český premiér Andrej Babiš.