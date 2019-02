To je síla! Adamová prozradila, co by se čeští politici měli naučit od Slováků

„Dnešní odstoupení jednoho z favoritů slovenské prezidentské volby, Roberta Mistríka, ve prospěch Zuzany Čaputové je příkladem opravdu vysoké úrovně politické kultury. Slováci spojením demokratických sil v krajských volbách porazili SMER i Kotlebu. V tomhle se od nich máme co učit," komentuje Adamová slovenský přístup.

Včera Sputnik informoval, že jeden ze slovenských prezidentských kandidátů Robert Mistrík odstupuje z boje o prezidentský palác. Kandidát o tom informoval na společné tiskové konferenci se Zuzanou Čaputovou, kterou v nadcházejících volbách také podpoří.

V pondělí vyšel poslední průzkum k prezidentským volbám, který přinesla agentura MVK. Čaputová v něm měla o 5 procentních bodů více (19,4 % hlasů) než Mistrík (14,2 %) a poprvé ho překonala. S jasným náskokem vede Maroš Šefčovič (30,3 %).

16. března 2019 na Slovensku proběhne první kolo prezidentských voleb. V případě, že z prvního kola vítěz nevzejde, proběhne druhé kolo prezidentských voleb 30. března 2019.

Způsob volby prezidenta Slovenské republiky je definovaný v Ústavě SR (články 101 až 107) a v Zákoně 180/2014. Volbu prezidenta musí vyhlásit předseda Národní rady Slovenské republiky (dále NR SR) nejpozději 55 dní před dnem jejího konaní. Prezident je volen v přímých volbách tajným hlasováním na pět let, právo na volbu prezidenta mají občané, kteří mají právo volit do Národní rady SR. Kandidáta na prezidenta navrhuje minimálně 15 poslanců NR SR, nebo 15 tisíc občanů na základě petice. Za slovenského prezidenta může být zvolen každý občan, který je volitelný do NR SR a v den volby dosáhl věku 40 let. Ke zvolení je potřeba nadpoloviční většina platných hlasů oprávněných voličů. Jakmile ani jeden z kandidátů v prvním kole nezíská potřebnou většinu, proběhne do 14 dnů druhé kolo voleb (30. 3. 2019). Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů.