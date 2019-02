Jak Most! změnil Česko? LGBT a Greenpeace jásají

Seriál Most! vzbudil velkou pozornost české společnosti a poměrně dost s ní zahýbal. Poukázal totiž na různé palčivé problémy jako je ekologie, problematika trasgenderové komunity či soužití s Romy. A právě o to se nyní Česko chce zajímat. Poslední díl seriálu odvysílala ČT v pondělí, píše portál idnes.cz.

Slogan Dycky Most! zaujal nejen fanoušky seriálu. Podle portálu jej chce využít také tamní radnice k propagaci města. Spojila se kvůli tomu již s Českou televizí, která ji dala předběžný souhlas k jeho používání. Stejně tak město od ČT zakoupilo různá trička a nápisy s hláškami ze seriálu.

„Máme zatím neformální souhlas, že smíme hlášku používat pro podporu kulturních a sportovních akcí. Televize si mezitím nechá značku zapsat do registru. Další využití pak budeme řešit smluvně," cituje portál mluvčí mosteckého magistrátu Alenu Sedláčkovou.

Seriál vysílaný ČT vzbudil zájem také u cestovní kanceláře Offroadsafari. Ta teď pořádá projekt zaměřený na výlety po Mostu.

„Přijeďte se přesvědčit, že Chanov není Jeruzalém, dát si pivo v Severce a pokochat se stejným výhledem jako Franta s Dášou na prvním rande. (…) Projedeme si všechna slavná místa a zákoutí, kde se natáčel legendární seriál Most! Podíváme se do vyhlášeného sídliště Chanov. Kolem gymplu se vydáme přímo na Hněvín, kam Eda zamířil na svou očistnou cestu, aby tu našel Frantu s Dášou. U přesunutého kostela si povíme, jak je to s jeho umístěním, svěcením a jak probíhal jeho přesun- (…) Zastavíme u Luďanova domu a u Marcela. Podíváme se k Centrálu a hotelu Cascade, kde Franta s Čočkinem lovili wifi. Zastavíme se u autoservisu pana Juliše. Zabrousíme i k Technickým službám Mostu, kde pracoval Luďan s Frantou. Dáme si pivo v Severce," uvádí organizátoři projektu.

Za tento jedinečný zážitek zájemci přitom zaplatí celkem 990 korun na osobu. Vypsány jsou zatím dva termíny.

Greenpeace a Dycky Most

Seriál má také na svědomí větší zájem o ochranu životního prostředí, což se líbí organizaci Greenpeace. Ta v současnosti bojuje proti uhelnému byznysu snažícímu se rozšířit lom Bílina. Dokonce dvě z postav seriálu, transsexuálka Dáša (Erika Stárková) a podnikatel Čočkin (Vladimír Škultéty) natočili pro tuto organizaci video. Právě v něm žádají ministerstvo životního prostředí o nerozšiřování uhelného lomu.

„Pane ministře, prosím vás, postavte se za lidi, přírodu a klima, ju?" obrací se herečka s prosbou na ministra Richarda Brabce (za ANO). „Dycky Most, dycky klima!" dodává v závěru videa.

K výzvě pro ministerstvo si připojila i další postava seriálu, tentokrát Čočkin. Ten se ve videu vyjádřil následovně:

„Když zemře oblíbená seriálová postava, mluví o tom skoro všichni. Když umře někdo kvůli uhlí, tak se o tom skoro nemluví."

Most! versus stereotypy

Díky tomuto českému seriálu se začalo hovořit také o tématu transsexuality . Právě jedna z představitelek je totiž transsexuální.

„Většina členů a členek transgender komunity Most! sleduje, protože je to v televizním formátu poprvé v takto velkém rozsahu prezentací naší problematiky na veřejnosti," prohlásil Viktor Heumann v pořadu Rozstřel.

„Jsme rádi, že role Dáši je pozitivní a postava je kladná, sympatická a morálně převyšuje další postavy, řada trans osob se v jejím příběhu najde. Není však vhodné to brát jako bernou minci, protože je to nadsázka," vysvětlil Heumann.

Pozitivně na to nahlíží i česká transsexuálka Tereza Španihelová. Ta dokonce v rozhovoru pro Expres.cz uvedla, že „seriál zpropagoval transsexualitu více než jakákoliv přednáška, více než mé vlogování za tři roky, více než všechny články."

Obecně je však tento seriál přínosem pro celou LGBT komunitu, tedy nejen pro transgender osoby, ale také pro lesby, gaye a bisexuály. Potvrdil to jeden z gayů, který si však přál nezveřejňovat své jméno.

„Většina mých přátel z řad gayů a leseb je ze seriálu nadšená. Jednak je to vtipné a za druhé bourá stereotypy, nejen postavou Dáši, ale také postavou Roma Franty," prohlásil.

Objevují se však různé názory. Někoho Most! například nebavil vůbec. Jiní si v něm ale našli „to své". K těm, kdo tento seriál pozitivně nevnímá vůbec, patří český poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Podle něj jde o rafinovaný úrok na dva tisíce let staré zaběhlé principy.

„Proč nám vnucuje ČT transgendery? Zase vliv na dětskou nevinnou duši, nejdřív multikulty obohacení, teď toto. Achjo. Čemu se ještě zaprodáme? Heslo ‚Rodina, základ státu‘ zřejmě už neplatí," napsal politik na Facebooku.

„Buď je člověk muž, nebo je žena. Nic mezi tím není. Jen se tím odvádí pozornost od jiných problémů. Ale my se tím teď budeme zabývat, diskutovat a osočovat se vzájemně, kdo je homofob, nebo není. Nemyslím si, že to je problém. Na tuto záležitost mám konzervativní pohled," uvedl následně v rozhovoru Lidovky.cz.

A právě takový konzervativní postoj je možná tím důvodem, proč se transsexualita v seriálu objevila. Alespoň si to myslí romský zpěvák Radek Banga.

„Říkáte, že je to model dva tisíce let. A i přesto se, jak říkáte, ‚nepřirozená‘ sexuální orientace, či snad vnímání svého vlastního pohlaví, stalo pro mnoho lidí v historii fatální překážkou nikoliv kvůli jim samým, ale právě kvůli lidem, jako jste vy. Je super, že dneska můžete podstoupit zákrok a vyřešit něco, co vás uvnitř tak ničí. Není to exces, je to naopak progres," reagoval Banga na slova Foldyny.

Romové v seriálu

A co tematika Romů? I ta se v seriálu objevuje. Portál připomíná, že jednou z hlavních postav je Rom Franta (Zděnek Godla). Někteří lidé zastávají názor, že Most! určitým způsobem boří předsudky vůči menšinám i vůči Romům. Jiní mají zase opačný názor.

„Romáci pořád křičí, že nás někdo uráží a že se nesmíme nechat urážet. Tak jsem si řekl, že udělám něco, aby se to trochu změnilo. Aby si lidé nemysleli, že si ze sebe neumíme udělat i srandu," řekl Godla.

K této otázce se vyjádřila také Renata Beryková. Ta vidí handicap seriálu v ojedinělosti zobrazování Romů.

„Absence jiné než stereotypní alternativy je v české produkci patrná. A tady jde zodpovědnost za producentem, v tomto případě veřejnoprávní televizí. Dokud totiž Česká televize nabídne prostor Romům pouze v podobě karikatur, kriminálních živlů anebo jako hostů do bulvárního pořadu Máte slovo, bude i vydařený Most! znít spíš jako (romský) smích přes slzy," domnívá se.

K seriálu a Romům se vyjádřil i svérázný starosta Řeporyjí, Pavel Novotný. Ten zastává názor, že pro integraci Romů v Česku po válce neudělal nikdo a nikdy víc než tento seriál.