Triumf demokracie! Český zpěvák nemohl vystoupit, jelikož kandidoval za „špatnou stranu“

Okamura ke svému příspěvku připojil také fotografii e-mailové komunikace písničkáře s Janem Lukavským. Muži se spolu domlouvali na koncertu v Českých Budějovicích, kde měl původně Pepa Nos vystupovat.

„Sluníčkářská neomarxistická totalita nastupuje v přímém přenosu — písničkáři Pepovi Nosovi zrušil provozovatel klubu v Českých Budějovicích koncert jen proto, že se dodatečně dozvěděl, že Pepa vloni jako nestraník kandidoval za SPD… Přečtěte si e-mailovou komunikaci. To je ta demokracie podle představ sluníčkářů. Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů," píše politik v úvodu svého příspěvku.

V komunikace se písničkář s provozovatelem klubu domlouvali na volném termínu, honoráři a aparatuře. Poté však Lukavský svůj názor nečekaně změnil:

„Zdravím. Děkuji za odpověď. Bohužel jsem nevěděl dřív, za koho jste vloni kandidoval… To je pro nás problém, přes který vlak nejede. Mějte se," stálo v e-mailu.

Toto chování mnohé uživatele Facebooku pobouřilo. Někteří chování provozovatele klubu označili za diskriminaci.

„Diskriminace dle politické příslušnosti, tohle je na žalobu," napsal Jirka Kocman.

Jiný situaci okomentoval slovy: „Začíná to být horší jak za totality."

Někteří však na jednání Lukavského neshledali nic zvláštního. Zbytek uživatelů zase neváhal a pustil se do Okamury za to, že zveřejňuje e-mailové adresy a telefonní čísla obou mužů.

Zbytek příspěvku lídra SPD je věnován volbám do Evropského parlamentu.