Bond by to ocenil. Fiala se vysmál poplachu ohledně stáže dcery Putinova mluvčího v EP

„Tak tu máme další tajnou agentku? :-) Když pracuje ofiko pod svým jménem? No, i když James Bond by to možná ocenil. Domluvil by s ní Détente.:-)," zavtipkoval Fiala na Twitteru.

V úterý portál Novinky informoval o tom, že dcera tiskového mluvčího ruského prezidenta Jelizaveta Peskovová pracuje jako stážistka v Evropském parlamentu . Uvádí se, že je tato jednadvacetiletá dívka praktikantkou u francouzského europoslance Aymerica Chaupradeho.

„Slečna Peskovová je jistě dcerou významné osobnosti v Ruské federaci, ale jako studentka nemá v rámci svých studií méně práv než jiní mladí lidé, aby v rámci svých studií absolvovali stáž," prozradil europoslanec portálu.

Podle Chaupradeho byly v případě stáže Peskovové dodrženy všechny parlamentem předepsané požadavky a její smlouva byla touto institucí potvrzena.

Dále uvedl, že dívka má jako asistentka poslance neomezený přístup do budov europarlamentu, ale nemůže se účastnit debat za zavřenými dveřmi a rozhodně nemá přístup k důvěrným dokumentům.

Zpráva na sociálních sítích vyvolala bouřlivou reakci. Český europoslanec Jaromír Štětina dokonce natočil videozáznam, v němž sdělil, že podle jeho názoru nejde o nic neobvyklého a dodal, že v Evropském parlamentu pracují různí představitelé z Moskvy.

Začátkem ledna Štětina také prohlásil, že údajně zaslechl, jak asistenti francouzského europoslance Jean-Luce Schaffhausera „mluví čistou ruštinou". Podle něj to jistě svědčí o tom, že je Schaffhauser spojkou mezi Ruskem a francouzskou pravicovou stranou Národní fronta.