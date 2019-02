„Věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroje a vazalové bohatých za scénou“

Petr Štěpánek na svém Facebooku publikoval údajný citát Johna Swintona, novináře, jenž v minulosti pracoval na vysokých pozicích pro americké noviny New York Times.

Mediální expert prohlásil, že nemá potřebu si pravdivost citátu ověřovat, jelikož „ať už je to jakkoli, je to pravda".

„Opravdu nevím, zdali to ten člověk fakt řekl, a ani nemám potřebu si to ověřovat. Proč? Protože, ať už je to jakkoli, je to pravda. Ostatně už dávno není mezi živými," napsal Štěpánek.

V jeho postu následuje zcela likvidační text vůči novinářské profesi, který, pokud je skutečně pravdivý, bere veškeré iluze o žurnalistické práci, její nezávislosti a neustále proklamované objektivitě, minimálně zmiňovaných amerických novin New York Times své doby.

„John Swinton, bývalý personální šéf New York Times, při projevu v rámci přípitku v New York Press Clubu (řekl — red.):

„V současné době neexistuje taková věc, jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj vlastní názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji.

Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by si jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jednom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo.

Prací žurnalistů je zabíjet pravdu, bezostyšně lhát, překrucovat pravdu, hanobit, plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroje a vazalové bohatých mužů za scénou. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti,"" napsal Štěpánek.

Mediální expert Petr Štěpánek je bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu. Na své internetové stránce uvádí, že opakovaně působil na postu redaktora různých médií, včetně ČT. Dlouhodobě kritizuje práci zpravodajské redakce České televize.