Evropské dotace v ohrožení. Komisi se nelíbí služební zákon

„Novela budí určité obavy, pokud jde o stabilitu a nezávislost státní služby, neboť nabízí větší flexibilitu při propouštění a náboru úředníků a zavádí možnost služebních hodnocení ad hoc," cituje iRozhlas z analýzy hospodářské a sociální situace České republiky, která byla zveřejněna Evropskou komisí ve středu.

Podle Komise kvůli novele hrozí opětovná politizace státní správy. S tím nesouhlasí ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), která námitkám Komise nerozumí.

„EK nijak nespecifikuje, co znamená ‚vzbuzuje obavy‘, budeme o tom tudíž jednat," uvedla ministryně Radiožurnálu. „Veškeré navržené změny zákona jsou plně v souladu s Dohodou o partnerství a respektují veškeré hlavní principy — tzn. transparentnost, odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní služby," dodala.

Právě plnění dohody o partnerství je nezbytným předpokladem pro čerpání dotací z evropských fondů. Dohoda o partnerství analyzuje současnou socioekonomickou situaci České republiky, zdejší disparity, rozvojové potřeby a potenciál. Přijetím tohoto dokumentu se Česká republika zavázala odpolitizovat státní správu.

Zveřejněná analýza poslouží Komisi jako základ při vyjednávání evropských dotací pro období 2021 až 2027. Česko by mohlo získat až 500 miliard korun. Pokud by ale Komise s novelou nesouhlasila, mohla by si stanovit podmínky pro jejich čerpání.

Novelu služebního zákona stvrdil svým podpisem prezident Miloš Zeman na konci ledna. Vláda bude mít pravomoc z popudu příslušných ministrů odvolávat vedoucí státní tajemníky na jednotlivých ministerstvech. Jednou z příčin může například být narušení důstojnosti své funkce. Opozice však tvrdí, že se jedná o návrat k politizaci státní správy, neboť každá nová vláda bude moct vyměnit všechny státní tajemníky, kteří odpovídají za personální obsazování úředníků na ministerstvech.