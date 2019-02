Kalousek s Topolánkem mají jasno: Češi ignorují příznaky toho, že přicházejí o svobodu

V první části pořadu se politici pozastavili nad politickou minulostí a to především nad dobou hospodářské krize, kdy Kalousek působil jako ministr financí a jeho nadřízeným ve vládě byl právě Topolánek.

„Já jsem na tu dobu docela pyšný," prohlásil Topolánek. „Jsem 28 let v politice a musím říci, že ty dva a půl roku byla ta nejlepší léta. Opravdu jsem měl pocit, že ta práce má smysl," přitakává mu Kalousek.

Co se týče aktuální situace, Kalousek uvedl, že se dlouhá leta domníval, že hlavní prioritou v politice je ideový zapas mezi levicí a pravicí, ale dnes se to změnilo.

„Hlavní priorita je uchránit právní stát. Mezi jeho hlavními zásadami je například dělení moci. Musí byt brzdy i pojistky mezi rozdělením moci. Moci se nesmí spojit. Jinak to dopadne podobně, jak bylo před rokem 89," vysvětlil.

Podle Kalouska za socialismu v Československu také působil parlament, vláda, prezident a formálně instituce, ale doopravdy se rozhodovalo někde úplně jinde, kde ty moci byly spojené. „Něco podobného nám může hrozit. Já tomu říkám proces pohlcování státu holdingem," varoval.

Bývalý ministr financí také prozradil, jak na tuto změnu priorit přisel. „Někde kolem roku 2013- 2014 jsme s údivem hleděli na skutečnost, že to je sice stále důležité vést argumentační střet mezi levicí a pravicí, ale už to není hlavní prioritou," řekl.

Topolánek naznačil, že v Česku tu změnu spatřili se zpožděním kvůli tomu, že Češi jsou hodně zahledění do sebe provinciální. Politici však souhlasili, že se v ČR dosud nevyrovnali s vlastní minulostí a poradně ji neprobrali.

„Němci si denně kladli otázku, jak se nám tohle mohlo stát, že jsme na svobodu jednou přišli a identifikovali spoustu příznaků ztráty svobody. Mají to zmapované naprosto dokonale," prohlásil Kalousek.

Z hlediska bývalého ministra financí totiž Němci dnes mají obrovskou odolnost proti tomu, aby si nechali vzít svůj právní stát a svou demokracii. Mají to podle něho především kvůli výchově, která probíhala až čtyřicet let. „My to nemáme. My tyto příznaky (pozn. ztráty svobody) ignorujeme," dodal.

Na závěr Kalousek varoval před poptávkou po silné ruce, která je dnes dle jeho názoru silná ve všech zemích Evropské unie. Podle něho jde o reakci na globalizaci.