Proč chce Láska odvolat Zemana? Vypadá to, že se Schapiro urazil!

„Níže najdete odkaz na seznam skutků prezidenta, na kterých bude postavena připravovaná žaloba pro hrubé porušení Ústavy. Nakonec těch skutků je skoro pět desítek. Je to dáno koncepcí žaloby, kdy jsme ji pojali jako jeden příběh 6 let výkonu prezidentského mandátu. Při které prezident soustavně pošlapával a porušoval jak Ústavu, tak zákony, jejichž dodržování složením prezidentského slibu se zavázal dodržovat. Pár skutků je uvedeno i v důsledku snahy alespoň poodhalit motivy prezidenta pro takové jednání. Proto tedy nakonec číslo převyšující 50. Ono se také ukázalo, jak nedokonalá (a někdy milostivá) lidská paměť je. I já měl v hlavě při přípravě žaloby kolem dvaceti konkrétních skutků prezidenta, které se mi vybavovaly. A když teď koukám na ten hotový seznam, je mi o dost smutněji," píše Láska v úvodu příspěvku.

Láska uvádí, že některých skutků, které jsou v seznamu uvedeny, se dopustili i jiní prezidenti. Rozdíl však dle něj spočívá v tom, že tak učinili pouze jednou za celý svůj mandát, kdežto Zeman vykazuje v tomto ohledu jistou kontinuitu. Prezident Česka prý testuje hranice Ústavy, porušuje zákony a systematicky porušuje psaná i nepsaná pravidla, na nichž zkrátka stojí společnost.

„V seznamu je i několik usnesení Senátu, kterými se snažil vyzvat prezidenta ke „změně stylu". Vyústila akorát v prezidentova opakovaná vyjádření, že Senát je třeba rozpustit či „vyhladovět". Přečtěte si ten seznam a možná nám dáte za pravdu, že to nejsme my, kdo polarizuje a rozeštvává společnost. Je to prezident, kdo to dělá dlouhodobě a systematicky," píše Láska.

Politik na konci svého příspěvku uvedl, že psaní žaloby odhadem zabere asi 4-6 týdnů, proto se v této věci na nějaký čas odmlčí. Poté chce představit hotový právní text. Závěrem vyzval, aby mu ostatní drželi palce.

Celý seznam výšeuvedených skutků je dostupný na internetových stránkách Václava Lásky. K nahlédnutí je zde.

Na seznam bylo zahrnuto například dění kolem udělování státních vyznamenání, jmenování profesorů, jeho výroky na různých summitech (např. na summitu NATO ohledně ruské přítomnosti na Ukrajině), výzva ke zrušení Senátu, výroky na adresu Romů, zpochybnění nestrannosti soudců NSS a mnohé další.

V seznamu je také nejednou zmíněn velvyslanec USA Andrew Schapiro. Zemanovi se v roce 2015 nelíbilo, že ho velvyslanec kritizoval za to, že se chystal do Moskvy, kde se měl zúčastnit oslav 70. výročí konce 2. světové války. Tím si podle prezidenta Schapiro zavřel dveře na Hrad. V roce 2016 si zase Zeman postěžoval na to, že se Schapiro nezúčastnil státního svátku 28. října na Pražském hradě.