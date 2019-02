Ekonom: Nelegálních migrantů může být v ČR až čtvrt milionu a právě ti zajišťují chod země

„V Praze je to nejvýraznější. Jdete do obchodu, platíte a v češtině prodavačky slyšíte silný ruský přízvuk. Zavoláte opraváře — většinou přijde vysokoškolsky vzdělaný Ukrajinec. Je vám špatně, musíte do nemocnice — polovina personálu od doktorů po uklízečky je z Východu," uvádí Klimeš ve svém článku.

Jak uvádí, podle statistického úřadu se cizinci na zaměstnanosti podíleli na konci roku 2017 10,7 procenty, což je zhruba 472 tisíc lidí a o 200 tisíc více než na vrcholu konjunktury v minulé dekádě před krizí. V Praze je toto procento dokonce vyšší. Dle městského institutu plánování a rozvoje pracuje v metropoli zhruba 200 tisíc cizinců a už tvoří pětinu zaměstnanců.

© AP Photo / Gregorio Borgia Kandidátka do EP Samková vyhlásila boj proti zbabělé migrační politice EU

Z hlediska ekonoma by se politici s nevyhnutelným přílivem cizinců měli smířit a hledat regulace, které zaručí bezpečí, ekonomický užitek a úspěšnou integraci, ale Česká republika v tom dle jeho názoru selhává.

„Na hysterické proticizinecké politice se bohužel podepsala migrační krize. Na jejím počátku v roce 2015 ještě vláda (včetně ministra Andreje Babiše) souhlasila s přijetím 1500 migrantů, jako premiér však už Babiš zastává stanovisko: ani jednoho uprchlíka!" píše.

Dále uvádí, že migrační krize se podepsala i na přístupu k ekonomické migraci. Podle něho totiž ČR nezvládla spolu se vzestupem ekonomiky nabídnout více míst prácechtivým kvalifikovaným cizincům.

„Ale žádný politik v konečném důsledku nedokáže přetlačit trh. Takže pokud nyní chybí na trhu práce 330 tisíc duší, rozmáhá se zákonitě nelegální práce. Nelegálů podle odhadů může být v Česku až čtvrt milionu a právě ti nám nyní zajišťují základní chod republiky," dodává.

Klimeš však nepředpokládá, že k nějakým změnám politiky vůči migrantům v nejbližší době dojde.

„Ale smysluplná migrační politika, která kopíruje hospodářský cyklus, prostě není možná. Protože politici vsadili vše na strach z cizinců," uzavřel celou věc.