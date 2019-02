Okamura uvedl, co spojuje Katalánsko, Guaida a Ukrajinu

Předseda hnutí SPD dal do souvislosti tyto tři události odehrávající se na mezinárodní scéně a zjistil, co je spojuje. Okamura tak na svém Facebooku obšírně popisuje, co se právě děje v Katalánsku, ve Venezuele a na Ukrajině.

„Katalánský premiér a ministři šli do vězení a před soud za to, že zorganizovali referendum — tedy hlasování občanů," píše politik. „Španělsko, které má po staletí nadvládu nad vyspělým Katalánskem, což přináší Madridu zisky do španělské kasy, prostě svobodu nedá, ať si tom občané myslí, co chtějí."

Okamura dále připomíná, že ve Venezuele celkem 68 % občanů v přímé volbě volilo prezidenta Madura. „To je holý fakt, který se ovšem nelíbí USA, které musí hájit zájmy těžařských a energetických firem, kterým venezuelské vlády znárodnili (za tržní úhradu) naleziště ropy ve Venezuele. Lidé opakovaně i v referendech potvrdili, že vládu proamerických agentů nechtějí, a dokonce si po násilném puči, který provedla CIA s agenty ve Venezuele, vynutili návrat předchozího prezidenta Chaveze zpět k moci," píše politik.

Poté se věnoval tématu ohledně Ukrajiny.

„Ukrajinský příběh známe už léta — korupčnické vlády, které se k moci dostaly po krvavém zinscenovaném Majdanu. Vlády, které ignorovaly legitimní přání svých občanů, vlády, které bombardují své občany za to, že mají jiný názor na způsob života ve své rodné zemi," stojí v příspěvku.

Podle českého politika tak všechny tyto tři události spojuje naprostá ignorace demokracie a podpora totalitního stylu autokratické vlády.

Ohledně Katalánska ještě dodal, že „Brusel a EU jako celek vytrvale prosazuje fašistické odmítání demokracie a vůle občanů — a odmítají respektovat výsledek referenda". Ve Venezuele zase EU vytrvale podporuje nepokoje, násilí a ekonomické ruinování státu, které má jediný cíl, a to odvrátit občany od podpory svého přímo zvoleného prezidenta. Na Ukrajině dle něj vláda opakovaně podporovala antisemitismus a fašistický a nacistický odkaz ukrajinských fašistů a nacistů.

„Tohle se EU a české vládě líbí a jako odměnu připravila EU Ukrajině bezvízový styk a pracuje na připojení této korupčnické a pronacistické země," uzavírá věc politik.