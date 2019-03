Ondráček rozčílil policisty, hasiče i příslušníky Vězeňské služby

Podle portálu se jedná o dokument, za kterým stojí český politik Zdeněk Ondráček (KSČM). Tento návrh údajně počítá s tím, že by se výše uvedeným osobám po ukončení služby výrazně snížily výsluhy. Vládní návrh novely plánuje předložit také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který však výsluhy nijak měnit nehodlá.

Výsluhy představují pravidelný měsíční obnos, který tito příslušníci bezpečnostních složek dostávají poté, co ukončí služební poměr. Výsluhu si může nárokovat každý, kdo v této sféře odslouží alespoň 15 let a splní uvedené podmínky. S narůstajícím počtem odsloužených let se přitom tento finanční příspěvek zvyšuje.

Hamáček je toho názoru, že právě budoucí výsluhy jsou důvodem k tomu, proč se lidé hlásí k policii. Proto si myslí, že by se tato „forma motivace" neměla měnit.

„Žádné snižování či zdaňování výsluh nepřipustím. I proto jsem odmítl návrh pana poslance Ondráčka, který ohrožuje výši výsluh zejména pro déle sloužící policisty," cituje portál Hamáčka.

Ondráček versus výsluhy

Návrh poslance Ondráčka předpokládá, že nebudou do výpočtu výsluh zařazovány odměny. Podle jeho mínění jsou totiž tyto odměny policistům v posledním roce jejich služby úmyslně a uměle navyšovány.

„Je bohužel ustálenou praxí, že u těchto příslušníků dochází často k navyšování právě těchto odměn v řádu desítek tisíc korun, což pak zvyšuje jejich výsluhové nároky," tvrdí Ondráček.

S tím však Hamáček nesouhlasí. Sice prý existuje pár takových případů, ale na ty je možní „si došlápnout". Proto tedy nechce, aby byly ohroženy výsluhy pro další policisty.

S Ondráčkovým návrhem však souhlasí například Piráti či SPD.

„Potřebujeme peníze nasměrovat k lidem, kteří slouží v přímém výkonu služby na ulici," vysvětlil poslanec a předseda Výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD).

Proti takovým změnám jsou například sociální demokraté a také ODS.

„Ve chvíli, kdy se otevřely výsluhy, ať u bezpečnostních sborů, nebo ozbrojených sil, zvedla se odchodovost," připomíná možné následky poslankyně Jana Černochová (ODS).

Ministr vnitra by tak chtěl zvýhodnit ty, kteří na dané výsluhy zatím nedosáhnou. To by znamenalo, že na nový stabilizační příspěvek by měli nárok již během prvních let výkonu služby, nikoli až po odchodu. Cestou může být i zavedení příspěvku na bydlení. Ten například pobírají již vojáci.