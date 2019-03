„Významná část vedení jsou hloupí a neschopní.“ Bašta odchází z řad sociální demokracie

Plzeňský diplomat Jaroslav Bašta zastupoval ČSSD od roku 1994 až do této chvíle. Ve středu politik ze strany vystoupil.

Pro portál Bašta uvedl, že ho do sociální demokracie přivedl Miloš Zeman už na podzim 1993, kdy se stal odborným mluvčím bezpečnostní komise jako nestraník. Za rok vstoupil do ČSSD. Poslancem Sněmovny se Bašta stal až poté, co v roce 1996 strana získala pět poslaneckých mandátů. Po dlouhých letech diplomat jednoznačně říká, že nejlepším předsedou hnutí byl Miloš Zeman.

© Foto : The Archive of the President's Office/Herbert Slavík Jenom blbec opakuje stejné omyly dvakrát. Zeman varoval ČSSD

Jaroslav Bašta však říká, že už několik let to s ČSSD jde z kopce a to až dodnes. Za potížemi ČSSD v současnosti stojí její vedení. Dále to politik vysvětluje: „Jeho chování mi nápadně připomíná dobu, kdy se po privatizaci v podnicích objevili mladí manažeři, kteří si vysloužili označení kindermanagement. Jejich úkolem bylo získat pro akcionáře — většinou zahraniční — rychlý zisk a zároveň daný podnik přivést k úpadku. Když sleduji současné vedení a většinu poslanců, mám pocit, že definici kindermanagementu splňují nejen vzhledově. Jenom nevím, kdo jsou ti akcionáři, pro které pracují. Voliči ani členové ČSSD to nejsou."

Diplomat tvrdí, že si významná část současného vedení strany myslí, že ona je jejich osobní výtah k moci.

„Zároveň jsou tak hloupí a neschopní, že ze sociální demokracie udělali krachující podnik. Chybí jim jakákoli sebereflexe. Místopředsedou strany se chce stát člověk, který v komunálních volbách ve svém obvodě získal 1, 87 % hlasů voličů. To mluví za vše," dodává Bašta.

Jako jeden z důvodů svého vystoupení ze strany, které zvažoval od voleb do Poslanecké sněmovny, diplomat uvádí zvolení kandidatury Petříčka na místopředsedu strany, což je podle něj spojeno s politickým vydíráním delegátů sjezdu.

Jaroslav Bašta vystudoval v letech 1967-1970 historickou archeologii na Univerzitě Karlově. V prosinci 1976 podepsal Chartu 77 a aktivně se podílel na práci v disentu. Po sametové revoluci se zapojil do politického života. Ve volbách v roce 1996 byl zvolen do Poslanecké sněmovny za ČSSD. V letech 2000-2005 působil coby velvyslanec v Ruské federaci a pak v období let 2005-2006 jako náměstek ministra zahraničních věcí.