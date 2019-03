Svoboda slova v celé své kráse aneb Jak to Martina Navrátilová schytává ze všech stran

A co dotyčné tak pobouřilo? Portál uvádí, že za vším stojí příspěvek, který tenistka zveřejnila na svém blogu.

„Transgenderové sportovkyně jsou muži, kteří chtějí být ženami, a jejich soupeření s ostatními ženami je podvodné a neférové."

Navrátilová to tak teď kvůli svému selskému rozumu schytává ze všech stran. Poslední kapkou v této kauze však bylo to, že ji spolek Athlete Ally vyškrtl ze svého seznamu. Původně totiž tenistka byla ambasadorkou tohoto spolku, který podporuje LGBT sportovkyně a sportovce.

„Athlete Ally jednoznačně stojí na straně transgender sportovců a za jejich právy účastnit se sportovních akcí, aniž by byli jakýmkoli způsobem diskriminováni. (…) Nedávné komentáře Martiny Navrátilové o trans sportovcích jsou transfobické, založené na nesprávné interpretaci vědeckých poznatků a faktů a podporují nebezpečné mýty, které vedou k trvalé diskriminaci transsexuálních lidí prostřednictvím diskriminačních zákonů, nenávistných stereotypů a nepřiměřeného násilí," cituje server Aktuálně.cz rozhodnutí spolku.

© Sputnik / Anton Děnisov Je to podvádění. Navrátilová naštvala transsexuální sportovkyni, která dříve hrála za muže

Vůči postoji Navrátilové se kriticky vyjádřily i další lidskoprávní organizace. Sdružení Trans Actual její výrok označilo za pobuřující a hluboce transfobní.

Autor článku na portálu tyden.cz podotýká, že Navrátilová přitom řekla jen to, co je naprosto logické. Poukazuje tak na to, že když se muž předělá na ženu, neznamená to, že tím automaticky ztratí „mužské schopnosti", tedy sílu, rychlost a popřípadě váhu. Podle jeho názoru je tedy naprosto jasné, že je muž ve většině případů fyzicky silnější než žena.

Za komickou situaci autor článku považuje i to, že se do české tenistky pustila Hanna Mouncey. Mouncey je nyní australská házenkářka, která však dříve byla obřím australským házenkářem Callumem Mounceyem.

„Neví, o čem mluví, nemá cenu ji poslouchat. Myslí si, že když je bývalá sportovkyně, tak o tom něco ví. Ale o tomhle ti, kteří změnou pohlaví neprošli, nemůžou vědět vůbec nic. Měli bychom se vyhnout transfobii!" hlásá házenkářka, která je dobré také v ragby.

Autor připomíná, že podobnou proměnou prošla například také úspěšná vzpěračka Laurel Hubbard z Nového Zélandu či Fallon Fox, jedna z nejlepších zápasnic MMA.

Myslí si, že na celé věci je nejvíce zarážející to, že právě Navrátilová, která sama otevírala téma LGBT v době, kdy bylo ještě velkým tabu, se k věci nemůže vyjádřit, aniž by byla za svá slova lynčována.

Závěrem uvádí, že doufá, že se Češi nad celou věcí povznesou a nepřistoupí na tuto hru. Naráží tak na dění ve Francii, kde byl oficiálně zrušen sexistický status matky a otce, který byl nově zaměněn za termíny rodič 1 a rodič 2.