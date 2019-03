Hašek uvedl, čemu by se čeští politici mohli přiučit od Slováků

Právník a politik Michal Hašek (ČSSD) byl hostem v pořadu Pavla Štrunce. V rozhovoru promluvil například o tom, zda přemýšlí o kandidatuře na post místopředsedy strany a prozradil, proč by měli Češi hledat inspiraci na Slovensku. Zmínil se ale také o českém premiérovi Andreji Babišovi či prezidentovi ČR Milošovi Zemanovi.

Celý rozhovor je ke zhlédnutí na portálu info.cz. Hašek se v něm zmínil například o své rigorózní práci a pochybách, které se kolem ní objevily. Když Štrunc na toto téma navázal, Hašek okamžitě reagoval:

„Víte, tomu se musím spíše zasmát a řeknu proč. Pan premiér Babiš obvykle používá slova jako zadání, účelovka a podobně. A já si nemyslím, že je úplnou náhodou, že tak 14 dní před sjezdem ČSSD se tady zase rozehrává hra „Dobrý den, diplomky ven". A v tomhle případě zrovna diplomová práce řadového člena sociální demokracie, který nemá aktuálně žádnou vysokou státní ani ústavní funkci a zpochybňuje se něco, co vlastně po dvou dnech vyprchá z toho veřejného prostoru."

K dané věci dodal, že se k tomu musí primárně vyjádřit ta vysoká škola, ale přitom sám zdůrazňuje, že řádně vystudoval pětiletá práva na Masarykově univerzitě v Brně.

„Nejsem žádný turbo právník ala Plzeň," dodal a narážel tak na kauzu ohledně rychle vystudovaných „turbo právníků".

Stojí si tak za tím, že řádně obhájil i svou rigorózní práci, řádně složil zkoušku a všechny podmínky platné v daném roce splnil. Doplnil, že má dokonce i posudek z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který tvrdí, že dané podmínky a téma splnil.

„Bude to vždycky tvrzení proti tvrzení," poznamenal.

Přitom uvedl, že je bytostně přesvědčen o tom, že se kauza ohledně této práce nyní objevila proto, aby jej poškodila. Tím téma ukončil.

Hašek se také dále dotkl ČSSD. Zmínil se, že chce, aby zde sociální demokracie fungovala i dále, i když její současný stav označil spíše za tristní. Dodal, že po západní Evropě už nyní mnoho sociálních demokratů příliš mnoho vavřínů nesbírá. Opačným příkladem je dle něj ale Slovensko.

„Široko daleko jediný úspěšný sociální demokrat se jmenuje Robert Fico a úspěšná sociální demokracie se jmenuje Smer-SD na Slovensku. Přes všechny problémy, které tam měli v posledním roce, 4x vyhrané parlamentní volby. Myslím si, že solidní prosazování sociálně-demokratického programu, to je něco, čím by se teď ČSSD měla, podle mého názoru, inspirovat," poznamenal politik.

© REUTERS / David W Cerny Babiš na Hradě mluvil se Zemanem o cestě za Trumpem

Dalším tématem se stal Andrej Babiš , který se měl podle Haška také inspirovat na Slovensku. A to rovnou co se voličů týče.

„Pan Babiš tady udělal jednu věc. Pan Babiš se inspiroval Slovenskem, kde Fico nejdřív zintegroval levicové a levostředové subjekty a pak začal sbírat těch 20, 30, 40 % hlasů. Tenhle krok Andrej Babiš úplně přeskočil a rovnou vysál ty levicové voliče. A je to evidentní," myslí si právník.

Dnes podle něj ale v ANO zaznamenávají jakýsi myšlenkový posun, který říká, že se má strana posunout více do středu či rovnou doprava. A to by podle něj mohla ČSSD jakožto levicová strana využít.

V neposlední řadě také zabrouzdal do nedávné historie strany.

„Podívejte se, ta strana byla úspěšná v době, kdy vedle sebe pluralitně působily různé názorové proudy. Pak jsme si za Sobotky zažili genocidu. Prostě, kdo měl na čele vypáleno H jako haškovec, byl zlikvidován. Musel odejít nebo byl odejít. A to nás stálo prostě obrovské množství lidí, kteří za sebou měli velké zkušenosti, byli takhle uměle handicapováni."

Právě to podle něj stranu srazilo na kolena. Musel se však kvůli tomu tajit výlet do Lán? Navázal na věc pohotově Štrunc.

„Já se nechci vracet ke starým věcem a nebudu bojovat staré války. Mně nevadí, že jsme jeli do Lán. Jel bych tam znovu, jen bych nikdy už neslíbil Milanovi Chovancovi, že tu věc budeme nějak tutlat nebo tajit. To byla vážná chyba. Nebyla chyba jet za prezidentem, nebyla chyba diskutovat s bývalým úspěšným předsedou ČSSD," dodal Hašek.

Chyba dle něj tak spočívala ve lhaní, za což ale podle svých slov již zaplatil.